Már csak pár hónapja van az autóiparnak: ha nem jön el a fordulat, megkezdődhetnek az elbocsátások

Nagyon nehéz helyzetben vannak a magyarországi autóipari vállalatok, akiknek érdemes elgondolkodniuk azon, hogy más ágazatoknak termeljenek, erről beszélt a Világgazdaság makrogazdasági podcastje, a Bruttó adásában Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub elnöke. Aki szerint a mostani rendkívüli időszak lehetőséget is jelent a magyar cégeknek, példaként emelte ki, hogy annyira árérzékenyek lettek a németek, hogy most oda a magyarok akár bútort is szállíthatnak. A közgazdász a jövő év elején vár egy felpattanást a magyar gazdaságtól, miután lejár több ezer milliárd forint értékű államapapír, aminek csak egy harmadát költi el a lakosság, már az is érezhető hatást válthat ki a fogyasztásban.

A podcast vendége: Essősy Zsombor , Magyarok a Piacon Klub elnöke