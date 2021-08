Ingyen pizzaszelettel jutalmazza a Covid-19 ellen frissen beoltott vendégeit a hazai szeletbár-lánc, a Pizza Me.

A Pizza Me amellett, hogy vásárlói felé képviseli az oltás fontosságát, a kampányon keresztül más magánvállalatokat is arra ösztönözne, hogy — megosztó volta ellenére — vállalják fel ezt az ügyet.

— nyilatkozta Friedman Victor, a Pizza Me egyik alapítója.

Ahogy oly sokakat, az előző hullámok súlyosan érintettek minket is, és most már nem szeretnénk több halálesetről hallani sem a Pizza Me közösségen belül, sem azon kívül; valamint nem szeretnénk ismét odaállni a dolgozóink elé, hogy sajnos bizonytalan időre be kell zárnunk. Így meg kell tennünk, ami tőlünk telik, képviselnünk kell az oltás ügyét, amely jelenleg az egyetlen igazolt módszer a járvány megfékezésére