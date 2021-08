Paradox módon a klímaváltozás drámai felgyorsulása, amelyet glóbuszunk szinte valamennyi országa, így hazánk is keservesen megtapasztalt, növeli ezen létesítmények „rehabilitációjának” az esélyeit – emelte ki a Figyelő cikke. Ugyanis a megújuló energiaforrások egy részének (szél-, vízenergia) a megbízhatóságát rontja a mind kiszámíthatatlanabbá, szélsőségesebbé váló időjárás.

A szakemberek tekintélyes része a mini-atomerőművekben látja az energiatermelés jövőjét.

Az USA-ban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Kínában, Oroszországban felgyorsították a polgári célú, kis méretű reaktorok (Small Modular Reactor – SMR) gyártását. Ilyen létesítménynek a 300 megawattosnál kisebb teljesítményű energiablokkokat tekintik. Előnyük egyrészt a moduláris jelleg, amely szükség esetén lehetővé teszi több hasonló pici reaktor csoportos építését. Azonkívül biztonságosabbak, lényegesen olcsóbbak és gyorsabban felépíthetők, mint nagy teljesítményű társaik. Némelyikük – mint a Toshiba S4-es típusa – automatizált, gyakorlatilag emberi kéz érintése nélkül működik.

A kis méretű atomerőművek fejlesztésében az oroszok, a kínaiak és az amerikaiak osztoznak az első három helyen.

Az Oroszországi Föderációban (OF) a 2024-ig terjedő időszakban a kormány 80 milliárd rubeles támogatást ad a Roszatomnak, hogy új atomenergetikai programja keretében kis méretű, teljesítményű reaktorokat dolgozzon ki és gyártson – adta hírül a Kommerszant. Már elindult a fejlesztés a társaságnál. Egyelőre szárazföldi telepítésű kis vagy mikro-atomerőművekben gondolkodnak.

Fotó: Alexander Ryumin / Getty Images

Előrehaladott állapotban van az első ilyen berendezés, az 55 MW teljesítményű RITM–200N reaktorra épülő erőmű létesítése a jakutföldi Uszty-Kjucsuszkij településen. (A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség [IAEA] adatai szerint egy ilyen berendezés már működik is Oroszországban.) Ez a létesítmény látja majd el elektromos energiával a helységhez közeli nagy aranyércbányát. Most készülnek a Roszatomnál a Self M 10 MW-os atomerőmű és a mikroerőműnek tekinthető Jelena AM 0,4 MW-os reaktorának a műszaki tervei.

Az OF-ben már energiát termel és a Szibéria északi részén fekvő Pevek teljes energiaellátását (áram és forró víz) biztosítja a Roszatom egyik legújabb fejlesztése,

a 70 MW-os, hajóra, a város előtt horgonyzó Lomonoszov Akadémikusra telepített mobil atomerőmű. Ez jelenleg a világ egyetlen működő polgári célú, kis méretű atomerőműve. Míg a polgári célú, kis méretű atomerőművek fejlesztésében Oroszország és Kína áll az élen, a katonai célúak terén a vezető pozíció az Egyesült Államoké.

A teljes cikk a Figyelő legfrissebb számában olvasható.