2021-ben nyugat-Európában az eladott kerékpárok nagy része elektromos rásegítésű, és itthon is egyre jobban terjednek ezek a modern kerékpárok – mondja a Berguson Kerékpárüzlet és Shimano Szerviz elektromos kerékpárok értékesítésért felelős kollégája Zoltán.

Fotó: Berguson.hu

Minek köszönhető az elektromos kerékpár népszerűsége?

Nem túlzás azt állítani, hogy újra felfedezték a kerékpárt az elektromos kerékpárokkal. Számos olyan előnnyel rendelkezik, - meséli Zoltán, amivel a hagyományos kerékpárok nem tudnak versenybe szállni. Elmondható, hogy az elektromos kerékpárok legnagyobb előnye az, hogy olyan embereket ültetett vissza a kerékpárra, akik az életkoruk vagy az edzettségük alapján a hagyományos kerékpárokat nem, vagy csak ritkán vették elő.

Könnyebb tekerni az elektromos kerékpárt?

Akik kipróbálják az elektromos kerékpárt, kivétel nélkül arról számolnak be, hogy mintha évtizedeket fiatalodtak volna. Újra lehetővé vált számukra, hogy az elektromos kerékpár nyergében hosszabb, akár 50-60 kilométeres túrákon is részt vegyenek egy hétvégi kerékpározás gyanánt, amiről eddig csak álmodni tudtak. Mindezt fárasztó tekerés és izom fáradtság valamint ízületi fájdalmak nélkül – közben András a Berguson tulajdonosa is megérkezett, és helyesel kollégája gondolataihoz.

Az elektromos kerékpárral lehet sportolni?

Persze! Gondolhatnánk, hogy az elektromos kerékpár helyettünk teker, nekünk semmit sem kell csinálni. Óriási tévedés! Csak akkor segít, ha mi is tekerünk, és csak a tekerésbe vitt energia arányában. Azaz, ha csak gurulgatunk, alig-alig segít, abban az esetben viszont, ha emelkedő miatt jobban megnyomjuk a pedált, az elektromos kerékpár is többet segít – melegszik bele András a technikai részletek ismertetésébe.

Használata közben ugyanúgy átmozgatja a testet, mint a hagyományos kerékpár, de az izomzatot nem terheli meg annyira. Egy kerékpárokkal foglalkozó külföldi szakújság mérései szerint azonos távot kb 30%-kal rövidebb idő alatt lehet megtenni vele, az elégetett kalóriák tekintetében pedig időarányosan kb 30%-kal kevesebb fogy, mint a hagyományos kerékpáron, ami azért még így jelentős többlet, a kanapén üléshez képest – teszi hozzá Zoltán a pedelec szakreferens.

Legnagyobb előnye, hogy az elektromos kerékpár a túlsúlyosoknak azért is különlegesen jó a sportolás újra kezdéséhez, mert nem erőlteti meg a használó a térdeit és a bokáját.

Az elektromos kerékpárok felhasználása

Az elektromos kerékpárok legújabb generációjával akár 80 km is megtehető egy töltéssel, ami lényegében egy egész napos túrára is elég, főleg, ha ebéd közben rátöltünk egy keveset. Ezekből a számokból világosan kiderül, hogy az elektromos kerékpár hűséges társunk a túrázásra éppúgy, mint a napi bejárásra.

Tudjuk, hogy városaink légszennyezettsége alapvetően határozza meg a benne élők várható élettartamát. A kerékpárgyártók is kifejlesztették a megoldásukat a mindennapi ingázásra, hogy a távolság megtétele károsanyag kibocsátás nélkül, a tömeg elkerülésével valósulhasson meg.

Bármilyen munkakörben dolgozó számára biztosan jó megoldás az elektromos kerékpár, hiszen akár 10-20 kilométeres úton is megoldható az izzadtságmentes tekerés, így elkerülhető a plusz tisztálkodás és átöltözés. Nálunk itt a Bergusonban több kolléga is e-kerékpárral jár, és egyszer sem fordult elő, hogy ne munka végzésére alkalmas öltözékben jelentek volna meg – fejtegeti András az e-kerékpárok hasznosságát.

Melyik a legnépszerűbb típusok?

Vásárlóink gyakran keresik a túrázásra kialakított elektromos kerékpárokat, amelyek sárvédővel és csomagtartóval valamint beépített világítással és kitámasztóval felszerelt, magas komfortfokozatú kerékpárok. Ezeket úgy nevezzük, hogy túra trekking elektromos kerékpárok.

Noha túrakerékpár tökéletesen alkalmas mindennapi közlekedésre is, mégis azoknak ajánljuk elsősorban, akik szívesen indulnak neki egy-egy túrának. Ezeket a kerékpárokat szilárd burkolatú, esetleg föld- illetve murvás úton történő használatra tervezték. A túratrekking e-bike-okat stabil és kényelmes vázgeometria jellemzi, erős átmérőjű, 28"-os kerekekkel országúti, vagy bordás mintájú gumikkal szerelik őket.

A túratrekking elektromos kerékpárok kényelmesek, mert van rúgójuk, vagy ahogy mi mondjuk, teleszkópjuk az első villában, ami az út egyenetlenségeit simítja ki – mutatja végig a kínálatot Zoltán, a Berguson kerékpár pedelec szakértője, és a city e-bike-ok felé fordulva folytatja.

A városi elektromos kerékpárok felszereltsége apróságokban különbözik a túratrekkingektől. A legszembetűnőbb, hogy a vázuk átlépési pontja nagyon alacsony, azaz szoknyában is használhatók a mindennapokban. Áruk pedig a városi távolságok és útviszonyoknak megfelelő hajtáslánc és akkumulátor miatt lehet kedvezőbb.

Közben megérkezik András, egy igazi elektromos mounten bikekot tolva. Ezek az elektromos hegyi kerékpárok - mutat végig az egész soron -, és ezek létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. Ki szeret kifulladva, levegőért kapkodva megérkezni a hegytetőre ahelyett, hogy kényelmesen feltekerve élvezné a kilátást, az utat, majd békésen legurulna, akár nagyobb tempóban? – teszi fel a költői kérdést a tulajdonos, és meg is válaszolja egyből.

Ezek az elektromos MTB kerékpárok ugyanolyan méretű kerekekkel és felszereltséggel érkeznek, mint a hagyományos társaik. Tehát van 27,5 MTB és 29-ces kerekű MTB is, olyan is, ami merevvázas, azaz csak elöl található benne teleszkóp, és olyan is, ami fully MTB, azaz az első és a hátsó kerék is rugózik, másszóval összeteleszkópos. Ez, amit ide gurítottam egy 29-ces fully elektromos kerékpár.

Milyen márkájú elektromos kerékpárokat keresnek?

A Berguson kerékpárüzlet 26 éves múltja alatt szinte minden kerékpármárkával jó kapcsolatot épített. Az egyedülállóan nagy raktárkészlet miatt számos elektromos kerékpárt szinte azonnal ki tudunk szolgálni - mutat végig az üzlet elektromos kerékpárok részére fenntartott helyiségén András.

A Merida eBig9, a KTM Macina, a Kellys Tayen és Kellys Tygon is a kínálatunk részét képezi, ahogyan a Cubre Reaction sorozat is – néz végig az elektromos MTB kínálaton András. A Gepida Bonum és Alboin sorozata már az elektromos túratrekking kerékpárok közé tartoznak, a Merida eSpesso, a Cube Kathmandu, a Kellys E-Cristy és E-Carson versenytársainként. A felsoroltak mellett fontosak a városi elektromos kerékpárok is, amik a Gepida, a Merida, a KTM, a Kellys és az Adriatica kínálatából valók.

Itthon is kezd felfutni az elektromos kerékpárok iránti kereslet?

Persze! Egyre jobban keresik az elektromos kerékpárokat. Egy több dolog miatt van így, de elsőként az állami támogatást mondanám, amivel akár 150 000 Ft visszatérítést is kapnak azok, akik beadják a pályázatukat. Ez minden hónapban van elseje és hatodika között. De az is fontos, hogy egyre több ilyen kerékpárral találkozni az utcán és a népszerűbb túraútvonalakon, akár a Balaton-körön. Ma már nem kirívó dolog, mint 5-6 éve volt. Az ügyfelek is sokat tanultak a témában, szerencsére eljutottunk oda, hogy csak elismert gyártók jó minőségű termékei közül válogathatnak.

Hogyan segítetek a vásárlóknak az informálódásban és a döntésben, azon kívül amit látok, hogy készséges és mindenre kiterjedő információt kapnak itt a szaküzletben?

Elsődlegesen a szaküzleti értékesítés, de nagyon sokan vásárolnak a webáruházunkon is, ami közel azonos kínálatot mutat a bolti kínálattal és a https://berguson.hu címen érhető el. A weboldalunkon ötvennél is több olyan kerékpár található, aminek a termékoldalán a Berguson Youtube csatornájáról beágyazott videóban mutatjuk meg, és mondjuk el, hogy az adott kerékpárnak mik az előnyei, illetve milyen paraméterekkel rendelkezik.

Ezen felül külön kategóriába gyűjtöttük az állami pályázatra alkalmas elektromos kerékpárokat, hogy keresni se kelljen őket. Ezen felül van egy landing oldalunk arra az esetre, ha a keresett kerékpár valamiért nincs a listában.