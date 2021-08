Harmincszázalékos bővülés mellett bruttó 494 milliárd forintos belföldi forgalmat bonyolított az idei első fél évben a magyar online kiskereskedelmi piac, melyen belül az első negyedév 43,7 százalékkal múlta felül a 2020. január–márciusi időszakot. Ennél is fontosabb azonban, hogy

már a tavaly is rekordmagas számokat hozó második negyedévben az idén is további 21 százalékos bővülés volt tapasztalható, ami figyelemre méltó eredmény a pandémia előtti évek stabil, 14-16 százalék körüli átlagos növekedési üteméhez képest.

2021 első hat hónapja során nem nőtt nagymértékben az újonnan csatlakozó online vásárlók száma (jelenleg 3,44 millió fő tekinthető aktív online vásárlónak Magyarországon), jelentősen bővült viszont az online tranzakciók – vagyis a webáruházakban leadott megrendelések – száma, mely 32,4 százalékos növekedést követően csaknem 27,9 millió darab teljesített belföldi rendelést jelent. Emellett tovább emelkedett az egy főre vetített vásárlási gyakoriság is, ami jelenleg átlagosan 17 online rendelés/fő/év. Ez utóbbi mutató bővülése elsősorban annak köszönhető, hogy már sokkal több mindent tudunk és szeretnénk online megvenni. A folyamatosan bővülő termékkínálat mellett pedig az online vásárlási kedv sem esett vissza drasztikusan a korlátozások feloldásának ellenére sem.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Számos kiskereskedelmi termékkör – amely a korábbi években csak alig tudott teret szerezni magának az online értékesítési piacon – 2021 első felére robbanásszerű fejlődési pályára állt. Immár olyan termékek megvételétől sem riadnak vissza a vásárlók, mint a napi élelmiszerek és fogyasztási cikkek – melyek forgalma a tavalyi bázishoz képest közel 50 százalékot bővült –, valamint az otthonfelszerelés és a barkács (35,7 százalék). Ráadásul ez utóbbi területek növekedését a kormány otthonfelújítási programja is tovább élénkíti.

Az otthoni vagy hibrid munkavégzés, a digitális oktatás, valamint a nyári sportesemények (a foci-Eb és az olimpia) együttesen az idén is erős első féléves keresletet generáltak a műszaki, azon belül is a szórakoztatóelektronikai és a számítástechnikai cikkeknek. A szektor online forgalmának növekedése az első fél év során 30,7 százalékos volt, a forgalma pedig elérte a 114 milliárd forintot.

A pozitív változások mellett ugyanakkor számos nem várt kihívást is hozott a pandémia a kereskedőknek:

a vírus következményeként kiesett ázsiai termelési kapacitások, valamint a nemzetközi tengeri szállítmányozás akadozása miatt korábban egyáltalán nem jellemző készlethiányok sújtják a kereskedelmet és annak online ágát.

Az áruhiány ráadásul épp a leginkább keresett barkács-, építőanyag-, bútor-, kerti, szabadidős, sport- és műszaki cikkek kapcsán a legjelentősebb, ami az árakra is komoly hatással van. A megugró beszerzési árak pár hét alatt átgyűrűztek az értékesítési árakba is, hatást gyakorolva ezzel a belföldi online kereskedelemre is, elég csak a raktárkészletek méretére és a vállalt szállítási határidők megnövekedésére gondolni.

Az online kiskereskedelmi piac a járvány megjelenése óta gyorsuló ütemben koncentrálódik: a fogyasztók a nagy, ismert webáruházak és kiskereskedelmi láncok irányába terelődtek, amelyek jellemzően folyamatosan bővülő választékkal és gyorsabb szállítással reagáltak a helyzetre, ráadásul általában eleve magasabb szortimenttel, biztosabb, kiszámíthatóbb raktárkészlettel rendelkeznek. Szintén a nagyobb szereplőknek kedvez az is, hogy a folyton változó körülmények közvetlen következményeként még inkább felértékelődött a hagyományos bolthálózat megléte a biztonság és az átjárható értékesítési csatornák jelképeként. Az eddig eredmények fényében a következő fél év kapcsán is bizakodók a webáruházak, továbbra is a tavalyi bázist meghaladó növekedés várható az online kiskereskedelemben, azonban a bővülés mértéke jelenleg még nehezen becsülhető. A közelgő negyedik hullám és a kapcsolódó intézkedések ezúttal is nagyban befolyásolhatják az őszi, karácsonyi számokat.