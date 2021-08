Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szerdán jóváhagyta a Paks II. Atomerőmű Zrt. fizikai védelmi engedélykérelmét és a későbbi létesítmény fizikai védelmi tervét a hivatal honlapján olvashatók szerint.

Fotó: Shutterstock

Az OAH több szakértő támogatásával, és az Országos Rendőr-főkapitányság szakhatósági bevonásával vizsgálta, hogy az új atomerőművi blokkok tervezett fizikai védelmi rendszere és az ezt leíró fizikai védelmi terv megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek. A tervben leírtakat összevetették a létesítésiengedély-kérelem dokumentumaival is. Az OAH, az ORFK és Paks II. Zrt. képviselői többször is egyeztettek, június 3-pedig a hatóságok a helyszínen is megtekintették és felmérték a fizikai védelmi rendszer főbb épületeinek és rendszereinek tervezett helyét.

A jóváhagyott tervben a Paks II. Zrt. bemutatta a projekt életciklusának megfelelően, hogy a későbbi üzemelés során milyen eljárásokkal és műszaki megoldásokkal védik meg az alkalmazott és tárolt nukleáris és más radioaktív anyagokat, illetve a radiológiai szempontból jelentős rendszereket és rendszerelemeket a jogtalan eltulajdonítás és szabotázs ellen, beleértve a globális kibertérből érkező fenyegetettségekkel szembeni védelmet is. Az OAH saját belső elemzéseket is végzett, melyek célja az azonosított elkövetői forgatókönyvek független vizsgálata, illetve a Paks II. által fel nem tárt szcenáriók keresése volt.

Fotó: Sóki Tamás / MTI

Megállapította, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a fizikai védelmi rendszer képes lesz a hatályos tervezési alapfenyegetettségben foglalt elkövetői képességekkel szemben a telephelyet megvédeni.

Az OAH engedélye 5 évig érvényes, így azt legkésőbb 2026-ban kell felülvizsgálni. Előzőleg Paks II-nek akkor kell soron kívüli felülvizsgálatot végeznie, ha a jóváhagyott fizikai védelmi rendszerét módosítani szeretné, ha megváltozik az atomenergia hazai alkalmazásának fenyegetettsége, vagy ha új elkövetői eljárást vagy magatartást azonosítanak. Az OAH folyamatosan figyelemmel követi a beruházást abból a szempontból is, hogy a kivitelezés hogyan hat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működő blokkjainak fizikai védelmére.