A 2009-ben alapított Edrauda ma Litvánia vezető online biztosítás-összehasonlító portálja, jelenleg csaknem 150 ezer ügyféllel rendelkezik. A társaság gépjármű- és lakásbiztosításokon túl egyre újabb biztosítási területeken is kényelmes, gyors és költséghatékony lehetőséget kínál a biztosítási díjak összehasonlítására. A Netrisk-csoporthoz való csatlakozással olyan gyorsan fejlődő cégekhez csatlakozik, mint a Netrisk.hu, Biztositas.hu, Klikpojisteni.cz , Porovnej24.cz, illetve a Netfinancie.sk.

Stratégiánkat követve fokozatosan összefogjuk a kelet-közép-európai régió vezető biztosításközvetítő és -összehasonlító cégeit. Az Edrauda igen komoly eredményeket ért el a termékinnováció terén, miközben a céget kiváló csapat üzemelteti. Célunk, hogy tudásunk és tapasztalataink megosztásával az Edraudát is aktívan támogassuk a további organikus és akvizíciós növekedésben

– mondta a tranzakció kapcsán Kárpáti Dávid, a Netrisk-csoport vállalatfejlesztési igazgatója.

A Netrisk-csoporthoz való csatlakozás ígéretes lehetőség a számunkra. A tranzakció révén hozzájuthatunk mindahhoz a forráshoz és szakmai támogatáshoz, amelynek révén innovatív megoldásokkal és fokozott növekedéssel

– mondta Rima Kazlauskaité, az Erdauda ügyvezetője és társalapítója.

Új ügyvezető irányítja a Netrisk-csoport működését

Új pozíció jött létre a Netrisk-csoport élén: a csoport vezérigazgatói posztja, amelyet a mai naptól Robert Sokolowski tölt majd be. A szakember az elmúlt három évben a Zurich Insurance közvetlen biztosításértékesítésének globális vezetője volt, immár két évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik a biztosítási szektorban.

A Netrisk-csoport az európai biztosítási szektor nagyon izgalmas szereplője. Az elmúlt 25 év során neve az online összehasonlítási tevékenység egyik szimbólumává vált. Izgalmas lehetőség előtt állunk, hogy erről a remek alapról vezető regionális brandet építsünk. Örömömmel csatlakozom egy olyan csapathoz, amely minden erejével arra törekszik, hogy folyamatos fejlesztésekkel a legjobb elérhető ügyfélélményt biztosítsa

– mutatott rá Robert Sokolowski, az új vezérigazgató.

A Netrisk-csoport regionális online biztosításközvetítő platformjának kialakítása 2020-ban vette kezdetét, azt követően, hogy a bostoni székhelyű TA Associates globális növekedési magántőke-társaság megszerezte a Netrisk 75 százalékos tulajdonrészét. A korábbi többségi tulajdonos, a varsói székhelyű MCI Group közép-európai magántőke-társaság 23,7 százalékos részesedésével továbbra is a cégcsoport tulajdonosa maradt, aktívan segítve a Netrisk nemzetközi pozícióépítését. A Netrisk-csoport a cseh és szlovák piacon való megjelenésével tavaly májusban vált regionális szinten is jelentős szereplővé, és ezt a pozícióját a biztosításközvetítői szektor határokon átívelő egyesítése révén azóta is folyamatosan erősíti.