z ISD Dunaferr Zrt. már közel 55 százalékos kapacitáskihasználással termel – értesítette a munkavállalókat a társaság legfőbb, általános vezérigazgató-helyettese, Jevgenyij Tanhiljevics. A cég jogásza, Nagy Péter áprilisban még csak mintegy 30 százalékról beszélt. Az alacsony termelés azért is probléma, mert a társaság nem tudja kihasználni a magas világpiaci acélárakat. Kibocsátása azzal összefüggésben került lejtőre, hogy tavaly lejárt több igazgatósági tagjának és cégvezetőjének (Jevgenyij Tanhiljevicsnek) a megbízatása. A helyzet máig nem rendeződött, mert a vállalatvezetés nem ismerte el a többségi tulajdonos, a ciprusi Steelhold Ltd. nevében összehívott közgyűlés jogszerűségét.

Fotó: Máthé Zoltán

A bizonytalan helyzetben a Dunaferr nem jutott hitelhez, nem tudott fizetni sem, van olyan hazai vállalat, amely ezen hárommilliárd forintot bukott. Nem jelent meg a menedzsment által ígért szakmai befektető sem, amely a 2021. tavaszi állapot szerint a kazah hátterű, ausztriai Safin GmbH lett volna, amely tavaly szeptember óta bérmunka-konstrukcióhoz hasonló formában működteti a Dunaferrt. Ez év augusztus végi sajtóértesülésekben már az oroszországi Metalloinvest neve került elő, szintén augusztusban pedig a magyar állam 2,201 millió forintért elárverezte a vasműben lévő 0,0004 százalékát a Napi.hu akkori cikke szerint.

A vasmű több mint 99,6 százaléka a ciprusi Steelhold Ltd.-é.

Most azonban Jevgenyij Tanhiljevics közlése szerint elérhető közelségbe került egy szakmai befektető belépése – amelyet azonban nem nevezett meg –, mivel „sikerült elhárítani az Ukrajna felől – sajnos magyar közreműködőkkel együtt –, és a főtulajdonos Steelhold Ltd.-re hivatkozó ukrán és magyar álképviselők részéről ellenünk intézett támadásokat (...), így partnereink bizalma is kezdett visszatérni (...), kibukkantunk a vízből”. Igaz, az említett elhárítás ellenére máig nem volt általa is jogszerűnek elfogadott közgyűlése a Dunaferrnek, ő sem kapta vissza cégvezetői megbízatását. Viszont bejelenthette, hogy a Dunaferr az alapanyag és az energia finanszírozása mellett végre növelheti a munkavállalói juttatásokat is.

Miközben ugyanis hosszabb ideje két részletben fizeti a bért, a szeptemberben utalt nettó 250 ezer forintos első részletet októberben már 275 ezres, novemberben 300 ezer forintos követi, decemberben pedig mindenki egyben kapja meg a teljes összeget, hacsak nem romlik a csoport helyzete.

A döntés vonatkozik a társaság leányvállalatainak dolgozóira is, ahogyan az év végi jutalom, a pulykapénz visszatérése is. Ez fejenként, az év utolsó négy hónapjára elosztva, összesen 119,6 ezer forint. (A pénz időarányos részét kapják, akik tavaly léptek be és akik fizetés nélküli szabadságon voltak.) További juttatások és kedvezmények is megjelenhetnek, ha tovább javul a vasmű helyzete.

A társaság 2019-et bő 54 milliárd forint veszteséggel zárta, 2020-as adatokat nem közölt. Ez év márciusa óta ötször rendeltek el végrehajtást ellene.