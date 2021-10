Szűkítették a résztvevők körét, de nem eléggé – mondta a VG-nek a több mint 200 milliárd forintos állami támogatású lakossági napelemes pályázatról Mokry Tamás, a hazai napelemes piac egyik legnagyobb szereplője, a Tiszta Energiák Kft. ügyvezetője. Rávilágított, hogy a bruttó éves jövedelemhatárt 4,85 millió forinton hagyták, azt viszont nem a háztartásban élők számával, hanem az ingatlan kenyérkereső résztulajdonosaival kell elosztani, például egy háromgyermekes család esetében nem öttel, hanem többnyire kettővel. Bár ez jelentős változás, a szakértő szerint a forráskeretet és a rendelkezésre álló időt tekintve így sem zárul kellő mértékben az olló. Továbbá a levegőben lóg a katás vállalkozók jövedelmének számítási módja, pedig ez is sokakat érint.

Lejjebb vitték a napelemes rendszerek elszámolható fajlagos költséghatárát is, 1 kilowattonként bruttó 485 ezer forintot megállapítva. Mokry Tamás úgy véli, egy éve még reális lett volna itt meghúzni a határt, csakhogy azóta 50 százalékkal drágult a napelem, az áremelkedés pedig anyaghiánnyal párosul. Miután az ellátási zavaroknak

és a drágulásnak még nincs vége, valamint a forint további gyengülése sem zárható ki, a 600 ezer forintos limit sem feltétlenül tükrözné a realitásokat.

Most képtelenség megmondani, hogy jövőre a második negyedévben milyen áron tudunk napelemet vásárolni. Így nehéz olyan megalapozott ajánlatot adni, amely a pályázat átfutásával összhangban több mint egy évig érvényes

– mutatott rá a cégvezető, jelezve, hogy a támogatói okirat kiállításától 12–18 hónap van a megvalósításra.

Mokry Tamás, a Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft. ügyvezetője

A vállalkozói szerződést is meglehetősen egyoldalúnak értékelte, mondván, az kizárólag a fogyasztót védi. Az is elgondolkodtató, hogy bár a felhívásban 5 kilowatt a felső határ, a leggyakoribb hazai rendszerméret 7–8 kilowatt, az pedig a felhívásban nem egyértelmű, hogy a többletigény hogyan elégíthető ki önerőből. A fajlagos költséghatárba Mokry Tamás szerint

a 4 kilowatt alatti rendszerek egyáltalán nem fognak beleférni, azaz ha valakinek nincs minimum 4400 kilowattórás éves villanyszámlája, nem sok esélye lesz elindulni.

December 6-án nyílik a pályázat. Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint a nagy roham hatására a rendelkezésre álló keret 130 százalékánál felfüggesztik, de így ki sem derül, mekkora lett volna a valós igény – vázolta a szakértő. A másik megoldás az lenne, hogy nyitva hagyják a jelentkezést, és ha akár nyolc-tízszeres is a kereslet, pontszám szerinti sorrendet hirdetnek, így nem a gyorsaság dönt a támogatásokról. Mokry Tamás valószínűnek tartja, hogy a várható tömeges igényeket kielégítve a kiíró akár a későbbi ütemekre tartalékolt forrásokat is megnyitja, erre volt példa a szintén hazai forrású magánszemélyes villanyautós pályázatnál is, illetve legutóbb a Ginop Pluszban a vállalatok technológiaváltását célzó uniós kiírásnál. Ahhoz, hogy az informatikai rendszer ne dőljön össze, a kitöltőprogramnak legalább két héttel a beadási határidő előtt elérhetőnek kellene lennie.

Meglepő új Metár-tender Jogászi bravúr, hogy a megújuló támogatási rendszer (Metár) Európai Unió által is jóváhagyott keretrendszerében ilyen pontosan lehetett célozni – reagált Mokry Tamás az október 15-én megjelent negyedik Metár-felhívásra. Csak minimum húsz éve üzembe helyezett, legalább részben megújuló (vegyes tüzelésű) erőműegységekkel, illetve ezek jelentős felújításával, fejlesztésével lehet indulni. A támogatható villamosenergia-mennyiség évi 300 gigawattóráról évi 870 gigawattórára nőtt, a kiosztható korlát pedig 450 millió forintról 17 milliárdra ugrott.