A dm 133,39 milliárd forintos forgalmat ért el legutóbbi gazdasági évében, amely jelentős növekedés az előző, 2019–20-as gazdasági évhez viszonyítva, amikor 122 milliárdos forgalmat bonyolított. A lezárt üzleti évében a forgalomnövekedés 9 százalékos volt, ehhez hozzájárult, hogy az üzlethálózat esetében 8 százalék volt a növekedés, az online shop esetében pedig 124. A drogériahálózat 259 bolttal zárta a gazdasági évét, amelyben 5 nyitást, 8 bezárást, 3 költözést, 4 bővítést és 14 felújítást hajtott végre. Több mint háromezer főt foglalkoztat a drogéria Magyarországon, tavaly 122 fővel bővült a dolgozói létszám.

Fenntarthatóság terén is több kezdeményezést valósított meg a cég, víztisztító berendezéseket vezettek be az üzletekbe, amellyel évente 120 ezer PET-palackkal kevesebbet termel a vállalat, elkezdték a LED-lámpák cseréjét, és az érdi raktár tetejére 1500 négyzetméter napelemet telepített, amely a raktár és az irodakomplexum energiaigényének a 20 százalékát fedezi.

A vásárlók elkezdtek visszatérni a drogériákba, számukban dinamikus növekedésről számoltak be a drogerie markt vezetői. Továbbra is erős a vásárlók árérzékenysége, ugyanakkor a minőség is egyre fontosabb tényező a vásárlás során.

A saját márkás termékek népszerűsége is töretlen, ahogy a pontgyűjtőprogramé is, 1,5 millió törzsvásárlója van a vállalatnak, a 87 százalékuk regisztrált kártyás törzsvásárló.

A Nielsen kutatása szerint továbbra is a dm a piacvezető drogéria a magyar piacon, és minden drogériában elköltött 100 forintból 40 a dm-hez jut.

A vállalat saját kutatása során közel háromezer vásárlót kérdezett meg 100 üzletében, és az eredmények szerint a vevők 86 százaléka ajánlaná az üzletet. A kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók zöme (85 százalék) bevásárlólistával érkezik, de a legtöbben ettől eltérnek a vásárlás során. A vállalat vezetőinek beszámolója szerint erősek az üzleteikben a magyar natúrkozmetikumok, illetve a Pro Climate márkát is egyre többen választják. A három éve indult webshopban már több mint 12 ezer termék elérhető, és bővítették az átvételi lehetőségeket, a házhoz szállítás mellett már a bolti és az expressz átvétel is választható.