A Vitesco Technologies célul tűzte ki, hogy 2030-ra szén-dioxid-semleges működést ér el, amelyben Debrecen jelentős szerepet játszik - közölte a VG-vel Hans-Jürgen Braun, a társaság operációs vezetője. Mint mondta, a fenntarthatóság szerves részét képezi a vállalati kultúrának, amit a debreceni üzemük LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) minősítése is megerősít, amely a zöldépületek osztályozására szolgáló rendszer.

A minősítés megszerzése során a debreceni Vitesco Technologies épülete kiemelkedően magas pontszámot ért el a beltéri környezet kategóriában a kiváló levegőminőségének és a modern belső tereinek köszönhetően, továbbá maximum pontszámot kapott az öblítő berendezések vízhatékonysága, illetve az esővízgyűjtés terén.

Mindez számokra lefordítva azt jelenti, hogy a Vitesco Technologies üzeme az illemhely öblítésre 1030 köbméter esővizet hasznosított a díj megszerzéséig. Emellett az arany minősítéshez hozzájárult az is, hogy a debreceni gyárban az egy munkavállalóra vetített villamosáram-felhasználás 23 százalékkal, a létesítmény üzemeltetésre fordított energia pedig 17 százalékkal csökkent az épület használatbavétele és a minősítés megszerzése között.

Emellett a létesítmény teljesen integrált épület- és energiagazdálkodási rendszerrel is rendelkezik, amely folyamatosan ellenőrzi a létesítmény paramétereit a pillanatnyi igényeknek megfelelően.

A LEED a legszélesebb körben használt zöldépület-minősítő rendszer. A U.S. Green Building Council által kiadott minősítés vizsgálja az épület belső környezetének minőségét, a környezeti szempontból előnyös elhelyezkedését, energia- és vízfelhasználásának hatékonyságát, a beépített innovatív technológiát és anyagokat, illetve a fenntartható üzemeltetést. Ide tartoznak például az energiahatékony gépészeti megoldások, az energiatakarékos világítótestek, az újrahasznosított anyagok felhasználása, valamint az elektromos autótöltők is.

Fotó: Vitesco Technologies

A Vitesco Technologies erőátviteli technológiákat fejlesztő és gyártó cég. A társaság elektromos erőátviteli rendszereket, elektronikus vezérlőegységeket, érzékelőket és szervoberendezéseket, valamint kipufogógáz-utókezelő megoldásokat is gyárt. Tavaly a Vitesco Technologies 8 milliárd euró árbevételt ért el, és több mint 40 000 alkalmazottat foglalkoztatott világszerte mintegy 50 telephelyen. A cég székhelye Regensburg, Németország.