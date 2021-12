Mind a Tokaj-Hegyalja Egyetem, mind pedig a Grand Tokaj Zrt. életében új fejezet kezdődik azzal, hogy a társaság az univerzitást fenntartó alapítvány kötelékébe került – mondta a Figyelőnek Goreczky Gergely vezérigazgató. A csoportszintű üzleti modell szerint a THE Alapítvány a tulajdonos, de a hatékony működés érdekében az általános üzemeltetési, pénzügyi, számviteli és HR-feladatokat egy külön vagyonkezelő cég látja majd el, amely egyben a csoport többi tagjának az ellátásáért, működtetéséért is felel.

Ezzel komoly szinergia használható ki.

A tulajdonosváltással egy időben új alapszabálya lett a vállalatnak. A korábbi igazgatóság és a felügyelőbizottság helyett egy ügydöntő felügyelőbizottságot hoztak létre, amely a vezérigazgatóval együtt felelős a társaság működéséért.

Nyilván a szakmai beszerzések (szőlő, csomagolóanyag, palackok stb.) továbbra is a Grand Tokajnál maradnak

– hangsúlyozta Goreczky Gergely.

Természetesen a piaci alapú, profitábilis gazdálkodással kapcsolatos elvárások sem változnak. Az önfenntartó gazdálkodást egyébként már 2019-re elérte a cég, magyarán azóta nincs szükség tulajdonosi forrásra az üzemeléshez és az alapanyag-felvásárláshoz. A vállalat évente közel hatmillió palack bort készít és értékesít, ebből fedezi, finanszírozza beszerzéseit, kiadásait. A jövedelmezőségen ugyanakkor van még mit javítani. De hozzá kell tenni, hogy ma a hazai piacon meglehetősen nehéz komoly profitra szert tenniük a borászatoknak, mert a költségek folyamatosan nőnek, viszont a fogyasztás évek óta csökken, így túltermelés van. Ráadásul a járvány sem tett jót az ágazatnak.

Ami igazán fontos a tulajdonosváltásban, az az, hogy a Grand Tokaj állami vállalatként korábban nem vehetett részt a hazai és az uniós forrásokra kiírt tendereken, vagy csak korlátozottan, bizonyos területeken, például a szőlőtelepítéshez vagy a bormarketinghez kapcsolódó egyes finanszírozások tekintetében. Az új tulajdonosi háttérrel azonban a társaság pályázhat kutatás-fejlesztési, munkaerő- és kapacitásfejlesztési pénzekre, valamint energiahatékonysági projektek kapcsán is, tehát komoly előnye származik majd a változásból. Jelenleg egy napelem-telepítési program előkészítése fut a cégnél, amelyhez már szeretne pályázati pénzeket bevonni. Természetesen a THE-csoport is profitál mindebből, hiszen könnyen használhatja a Grand Tokaj üzemét egyetemi, középiskolai képzések, oktatási programok, sőt egyetemi kutatások és fejlesztések megvalósítására. Goreczky Gergely szerint ez persze nekik is jó, mert a Tokaj-hegyaljai borvidéket szintén erősen érinti a munkaerőhiány. A tanulók, a gyakorlati képzésben részt vevők megjelenése az üzemben (akár szezonálisan is) kifejezetten hasznos a vállalat számára, s cserébe piacképes tudást kínál a csoport oktatási intézményeinek.

Az egész hazai borpiacot kedvezőtlenül érintették a koronavírus megfékezése érdekében hozott kormányzati intézkedések.

Azzal, hogy leállt az éttermi vendéglátás, 70-80 százalékkal esett vissza ebben a szektorban a borértékesítés. A pandémiás időszak alatt bebizonyosodott, hogy Tokaj különösen érzékeny a gasztroturizmusra; a kiváló minőségű nedűk forgalmának jelentős része ebben a közegben keletkezik. A vezérigazgató azt mondta, a borvidéket jellemzően a természetes édes borokkal, az eredetvédett különlegességekkel (szamorodni, aszú) azonosítják, ezek pedig jellemzően éttermi italok, s nem csupán az áruk miatt. Ettől függetlenül a Grand Tokaj az áruházláncokban további teret tudott hódítani, és nem zárt rossz pénzügyi évet 2020-ban.

