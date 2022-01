A Spotify a jövőben minden olyan podcast-epizódot tartalmi figyelmeztetéssel lát el, amely a koronavírus témaköréről szól, ugyanakkor a vitatott tartalmakat nem távolítja el – derült ki Daniel Ek, a streaming szolgáltatás vezérigazgatójának sajtóközleményéből.

„A Spotifyon rengeteg olyan személy és nézet van, amelyekkel személy szerint határozottan nem értek egyet. Tudjuk, hogy kulcsfontosságú szerepet kell játszanunk az alkotók véleménynyilvánításának támogatásában, miközben egyensúlyra is törekszünk annak érdekében, hogy felhasználóink biztonságát biztosítsuk” – közölte a vezérigazgató.

Ebben a szerepkörben fontos számunkra, hogy ne vállaljuk a tartalom tartalomcenzúra szerepét, miközben gondoskodunk arról is, hogy állítsunk fel szabályokat és megszegésük járjon következményekkel

– tette hozzá. Az újonnan feltüntetett figyelmeztető szöveg egy olyan oldalra irányítja a felhasználókat, ahol tudósok, orvosok, akadémikusok és közegészségügyi hatóságok által megosztott naprakész információkkal találkozhatnak, továbbá a Spotify új szabályzatot is bevezet a platformra tartalmat gyártók számára.

A Business Insider cikke szerint

a vállalat a lépéssel az egyre szaporodó tiltakozó hangokra reagált. Január elején mintegy kétszázhetven orvos, kutató és ápoló írt alá egy nyílt levelet, amelyben arra kérték a Spotify vezetőségét, hogy távolítsák el a vakcinákról és a koronavírusról szóló hamis információkat közlő Joe Rogan a The Joe Rogan Experience című podcastsorozatát.

Rogan tartalmai korábban is heves vitákat váltott ki a járványról, az amerikai kormány járványkezeléséről és a vakcinákról alkotott nézeteivel, mindemellett a korábbi ketrecharc szakkommentátor a streaming szolgáltatás egyik legnagyobb sztárja:

a platformmal kötött többéves licencszerződése több mint 100 millió dollárt ér.

Rogan oltásszkeptikus tartalmai miatt a múlt héten először a zenész, Neil Young levélben követelte menedzserétől és a Warner Music Group lemezkiadótól, hogy távolíttassák el zenéjét a platformról, mert azon hamis információk terjednek az oltásokról, „ezzel a halálát okozhatja azoknak, akik elhiszik ezeket a félrevezető információkat”. Young később azt írta honlapján, hogy jobban érzi magát, mióta szakított a céggel. Joni Mitchell énekes-dalszerző is csatlakozott Young bojkottjához, Spotify-oldalának havonta 3,7 millió hallgatója van, két legnépszerűbb dalát (Big Yellow Taxi, A Case of You) külön-külön eddig több mint 100 milliószor töltötték le.

Az Egyesült Államokban élő Harry brit herceg és felesége, Meghan, akik többéves szerződést írtak alá, hogy podcastokat készítsenek és moderáljanak a Spotifyon az Archewell Audio nevű produkciós cégükön keresztül, szintén arra szólította fel a céget, hogy tegyen lépéseket a félretájékoztatás érdekében. Nils Lofgren, Bruce Springsteen gitárosa, a Crazy Horse együttes tagja, Young zenésztársa ugyancsak közölte, hogy szintén eltávolította zenéit a streamingszolgáltatóról.

A bojkottra reagálva Rogan egy tízperces Instagram-videóban magyarázkodott, és kért bocsánatot a Spotifytól.

Mint mondta, a podcastjában csak olyan embereket próbál megszólaltatni, akiknek különböző véleményük van, nem volt szándékában félretájékoztatást népszerűsíteni a műsorában. Egyúttal közölte, örül az ajánlások bevezetésének a koronavírussal kapcsolatos podcastok előtt. A platform közlése szerint a pandémia kezdete óta több mint 20 ezer olyan tartalmat szedett le, amely a járvánnyal kapcsolatos. Young később azt írta honlapján, hogy jobban érzi magát, mióta nem szerepel platformon. A Fox Businessnek adott interjújában egy márkaszakértő elmondta, hogy Neil Young zenéjének eltávolítása sokkal jobban fájhat majd a zenésznek, mint a Spotifynak. „Sok szempontból úgy gondolom, hogy

a negatív hatás nagyrészt Youngot érinti majd, mert megtizedeli a jogdíjának jelentős részét”

– mondta, azonban kiderült, hogy

a bojkottra való felhívás követő három napban a streamingszolgáltató mintegy 2,1 milliárd dollárt veszített a piaci értékéből.

Címlapkép: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto /AFP