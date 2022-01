A dán Jysk lakberendezési áruházlánc sikeréhez a globális, egyben gyors növekedés stratégiája mellett a munkavállalók döntési részvételét lehetővé tevő metódus is hozzájárul – nyilatkozta Szimeiszter Sándor, a cég Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős country managere a Figyelőnek. „Amikor 14 éve a céghez kerültem, amelyet 13 esztendeje vezetek country managerként, nemcsak a magyarországi leányvállalat, hanem a Lars Larsen által 1979-ben, Århusban alapított Jysk is sokkal kisebb cégként üzemelt. Miközben hazánk volt a kilencedik ország, ahol Európában megjelent a társaság, ma már több kontinens ötven államában (22 piacon franchise-rendszerben) háromezren felüli számú Jysk áruház működik” – mondta a cégvezető.

Szimeiszter Sándor szavai szerint az eredményes növekedés egyik motorja a termékválaszték állandó bővítése. Mert míg a Dánia-szerte „Paplanos” Larsenként tisztelt alapító (akinek a stratégiáját 2019-ben bekövetkezett halála után is követi a menedzsment) a minőségi alváshoz kapcsolódó produktumokkal – matrac, paplan, párna – indította vállalkozását, a nemzetközi terjeszkedéssel párhuzamosan – elsősorban a lakberendezéshez kötődő árukkal – a kínálati paletta is folyamatosan szélesedett.

A rendkívül gyors növekedést jellemzi az is, hogy a vállalat szüntelenül építi azokat a regionális elosztóközpontjait, amelyekből aztán a többek között a Távol-Keletről és Európából érkező termékeket az áruházakba juttatják. Aki pedig manapság az M0-s mellett autózik, azt a hatalmas építkezést is láthatja, melynek befejeztével – a magyar menedzsment kitartó érvelésének is nagy szerepe van ebben –

hamarosan hazánk is csatlakozhat a regionális elosztóközpontokat működtető országok sorához.

„A cég terjeszkedésének a dinamikáját jól mutatja, hogy miközben az egyik ilyen centrum épül, már a következő is előkészület alatt van a kontinens másik felén, a német–holland határnál” – magyarázta az üzletember.

Elmondta: a budapesti létesítmény esetében a végső döntés előtt – a földrajzi elhelyezkedést is tekintetbe véve – Pozsony és Budapest maradt meg végső alternatívának. Abban pedig a magyar jogszabályi környezet és a hazai menedzsment rugalmassága is szerepet játszott, hogy ne a határ túlsó oldalán, hanem az innensőn épüljön fel a XXI. századi technológiát megtestesítő logisztikai központ. Amely a kereskedelmi szervezettől külön, a Jysk logisztikai cége által üzemeltetve Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia vásárlóit és Jysk áruházait szolgálja majd ki áruval.

A beruházás jelentőségét már önmagukban a számok is érzékeltetik:

a 143 ezer négyzetméter területet elfoglaló raktár invesztíciós értéke 200 millió euró, az induláskori alkalmazotti létszám pedig 300 fős – ez a forgalom bővülésével 500-ra is növekedhet.

Az országútról most látható hatalmas fémtornyok két olyan automata magasraktárrészt foglalnak magukban, amelyek állványként funkcionálva biztosítanak helyet annak a több mint 200 ezer raklapnak, amelyet automatikusan vezérelt robot mozgat majd.

