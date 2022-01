Az Avon Magyarország nemzetközi standardok (IFRS) szerinti árbevétele nőtt tavaly az előző évhez képest, és az EBITDA-margin is magasabb lett. A vállalat tájékoztatása szerint pénzügyi szempontból egyértelműen sikeres évet zártak. „Az értékesítés területén egyszámjegyű növekedést értünk el tavaly 2020-hoz képest, a legjelentősebb növekedést pedig a március–áprilisi kampányok során érzékeltük, ami részben a járvány 2020-as első hulláma miatti gyengébb bázisnak tudható be” – mondta a VG-nek Olasz Henrietta, az Avon Magyarország ügyvezető igazgatója. Hozzátette, az átlagos kosárértékben az egyszámjegyű növekedés 2020 után tavaly is folytatódott.

Olasz Henrietta Fotó: ABIRO-8 / VG

Az alapanyag-drágulás számos termék esetében negatívan befolyásolta a cég üzletét, és a várakozások szerint hasonló tendenciákra idén is lehet számítani. Jelentős drágulás volt a papíráruk esetében is, ezért megemelték a hosszú évek óta stabil áron értékesített katalógus árát. A globális logisztikai problémák csúszást okoztak a Távol-Keletről beszerzett termékek szállításában.

A járvány az alapanyag-beszállító partnerekre is hatással volt, ami az Avon gyártási kapacitását is befolyásolta.

Ezeket a hatásokat rugalmas gyártástervezéssel és új partnerek behozatalával sikerült ellensúlyoznia a cégnek.

A járvány következtében a vásárlói szokások is megváltoztak, 2020-ban jelentősen megnövekedett az arc-, bőr- és testápolási termékek iránti kereslet, és ez a tendencia a tavalyi évben is folytatódott. A napi tisztálkodásra és bőrápolásra, az otthoni spa élményt támogató termékekre egyre nagyobb hangsúly került. Az illatkategória továbbra is az Avon legerősebb szegmense Magyarországon, ebben is tudott nőni tavaly.

A járvány legnagyobb vesztese továbbra is a sminkkategória: bár a maszkhasználat egyre kevésbé kedvetleníti el a fogyasztókat, a megváltozott életkörülmények, az otthoni munkavégzés negatív hatással van ezen termékek keresletére

– közölte lapunkkal Olasz Henrietta. Az ügyvezető elmondása szerint az általános áremelkedés hatása alól nem tudta kivonni magát a cég, ennek és a magas inflációnak tudható be, hogy a fogyasztók sokkal jobban megnézik a termékek árát, és még fogékonyabbak lettek a promóciókra. 2020-ban a luxustermékek voltak az elsődleges vesztesei a lezárásoknak, emiatt 2021-ben ugyanezen termékek eladásai nőttek a leggyorsabban.

Az online csatornák egyre fontosabbak, tavaly a teljes értékesítésben több mint 150 százalékkal növekedett a részesedésük az előző évhez képest. „Az e-kereskedelemnek kiemelt szerep jut, fejlesztéseink mindegyikének az a célja, hogy tanácsadóink kezébe olyan innovatív digitális eszközöket adjunk, amelyek segítik a munkájukat” – emelte ki Olasz Henrietta. A cég disztribúciós központja 2020-ban költözött egy új, automatizált csarnokba a nagytétényi Harbor Parkba, ahol tavaly növelték a modern kiszedősor produktivitását, és további automatizációs fejlesztéseket hajtottak végre, valamint a csomagoló kapacitását még jobban az igényekhez alakították, és új automata, papíráru kiszedésére alkalmas gépeket telepített. Továbbá két új szállítási csatornát vezetett be a cég (például csomagautomata), amely rugalmasabbá teszi a rendelések átvételét. Az idei év egy újabb dobozméret bevezetéséről és további szállítási szolgáltatásfejlesztésről szól majd.

Változott a vállalat globális üzleti stratégiája 2020-ban, amelynek legfőbb célja, hogy a következő öt évben a jelenlegi direkt értékesítési vállalatból egy valódi omnichannel, több csatornán elérhető, de elsősorban valódi emberi kapcsolatokon alapuló értékesítő vállalattá váljon. A stratégia egyik fontos alappillére, hogy egyszerűsít, átláthatóbbá teszi a kereseti modellt a tanácsadói számára. Elindult a Bónusz Aréna oldala 2021 áprilisában, egy magyarországi fejlesztés az Avonon belül, amelynek célja, hogy minden tanácsadó könnyen nyomon követhesse a saját teljesítményét, és motivált legyen céljai elérésében. A tanácsadók számában két számjegyű növekedést értek el tavaly 2020-hoz és 2019-hez képest is. Demográfiailag izgalmas változás, hogy kismértékben emelkedett a férfiak aránya, illetve csökkent az átlagéletkor.

Olasz Henrietta elmondása szerint idén is a tanácsadók lesznek a cég működésének középpontjában, illetve arra törekszik a vállalat, hogy még fenntarthatóbbá tegye a működését, a termékek létrehozásától kezdve a környezeti lábnyomának csökkentéséig. A konkrét lépések között említhető, hogy 2030-ra nullára csökkenti a cég a szén-dioxid-kibocsátását, mérsékli a csomagolóanyagok mennyiségét, újrahasznosított, újrahasznosítható vagy lebomló csomagolásokat kezd használni, illetve bár az Avon nem végez állatkísérleteket sehol a világon, az ezek globális beszüntetéséért folytatott harc is része a törekvéseinek.