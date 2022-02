Tej, kenyér, SZÉP-kártya Az élelmiszerárstop hatályba lépésével egy időben, február 1-jétől élelmiszerek vásárlására is felhasználhatók a Széchenyi pihenő kártyát (SZÉP-kártyát) kibocsátó társaságok alszámlái az áruházakban – erről több áruházlánc is beszámolt. A SPAR-nál kiemelték, hogy az OTP, az MKB és a K&H mellett Edenredet is elfogadnak. Ennél a bolthálózatnál a melegétel-szolgáltatás esetében már eddig is számos vevő használta a SZÉP-kártyáját. A kormányrendeletre hivatkozva a Penny Marketnél hangsúlyozták: a lehetőség kizárólag a meghatározott élelmiszer-termékkategóriákra vonatkozik, de kivételt képeznek az alkoholt tartalmazó italok és a dohánytermékek. A lehetőség csak május 31-ig él, hacsak a kormány nem dönt a hosszabbításról.