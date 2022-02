Újabb áremelésre készül a Starbucks és kiadásai egy részét is visszavágja a tervek szerint, hogy így védekezzen a világjárvány miatt keletkező kiesés és az elszálló infláció ellen. Az amerikai vállalat 2022-es profitelőrejelzésén is rontott.

A kávéóriásnak nagyon rosszul jött a koronavírus-járvány újabb hulláma, sok országban ugyanis az omikron miatt még mindig nem nyitottak ki az irodák, az emberek otthonról pedig sokkal ritkábban mozdulnak ki egy-egy frissítőért.

Különösen a kínai korlátozások tettek be a vállalatnak, hiszen ott sok nagyvárosban betiltották a helyben fogyasztást.

Fotó: JAKUB PORZYCKI

Kínában amúgy is kellemetlen helyzetben van a cég, hiszen decemberben kiderült: lejárt szavatosságú termékeket árusítottak. Az eset miatt a kávéóriás elnézést kért és megígérte, alaposan felülvizsgálja ellenőrzési protokollját. A Starbucks részvényeinek ára ennek ellenére a múlt hónapban 16 százalékkal esett.

A kávézóknak pedig egyre nagyobb kiadással is szembe kell nézniük, a globálisan elszálló infláció miatt minden termék és szolgáltatás megdrágult, nem csak az alapanyagok, hanem a szállítás is. A munkaerőhiány miatt pedig a vállalat is kénytelen volt bért emelni, hogy megtartsa dolgozóit, akiknek egyre inkább elegük van a kávézókban tapasztalt körülményekből.

A Seattle-i székhelyű cég a nehézségek miatt valamelyest rontott is az idei profitelőrejelzésén, a korábbi 10 százalék körüli nyereség helyett már csak 8-10 százalék szerepel a tervekben.

Annak ellenére, hogy a Starbucks októberben és januárban is árat emelt már, hamarosan pedig újabb drágulás jöhet a cég termékeinél. A Fox News című amerikai híroldal szerint a cég nem közölte, hogy mely termékek árát emeli meg ezúttal.