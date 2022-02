Mindeddig sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem a Budapesti Közlekedési Központtól (BKK), mint tulajdonostárstól nem kaptunk semmiféle hivatalos tájékoztatást arról, hogy a főváros álláspontja megváltozott volna a Gellérthegyi-sikló építésével kapcsolatban – erről a Gellérthegyi Sikló Kft. nyilatkozott a VG megkeresésére. Lapunk annak kapcsán érdeklődött a cégnél, hogy Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a múlt hét csütörtök délután egy háttérbeszélgetésen közölte, hogy elállnak a Gellért-hegyi sikló kivitelezéséről szóló szerződéstől, miután szerintük nem teljesültek a finanszírozási feltételek.

Hogy a fejlemény mennyire a semmiből jött, azt jól tükrözi, hogy a beruházó a fővárosi hátraarc bejelentésének napján pozitív hangvételű közleményt adott ki arról, hogy megkapta a Gellért-hegyi sikló beruházásához kapcsolódó gyalogos aluljáró és a Hegyalja útra felkötő lépcső építésére szóló engedélyt. Ebben a fejlesztést jegyző Gellérthegyi Sikló Kft. egyebek mellett azt írta, hogy a menedzsmentje bízik abban, hogy a Fővárosi Önkormányzattal folytatott párbeszéd erősítésével hamarosan az utolsó akadályok is elhárulhatnak a Gellért-hegyi sikló építésének megkezdése elől. Ezután érkezett, alig pár órával később a budapesti főpolgármester-helyettes homlokegyenest ellenkező irányú tájékoztatása.

A Gellérthegyi Sikló Kft. ennek kapcsán most rámutatott: Kiss Ambrus egyetlen, a felek között korábban tartott egyeztetésen sem vett részt. Továbbá úgy értékelik, hogy a főpolgármester-helyettes által tett médianyilatkozatok nem tekinthetők hivatalos, jogi következménnyel járó döntésnek. „Ezzel szemben tényként kijelenthetjük, hogy a főváros jelenlegi vezetése is korábban számos alkalommal fejezte ki hivatalos formában a támogatását a sikló megvalósítására vonatkozóan”. Azt is aláhúzta, hogy a Gellérthegyi-sikló építésével kapcsolatban kizárólag a Fővárosi Közgyűlés jogosult döntéseket hozni, ezért a főpolgármester-helyettes kijelentései nem egyenlők egy, a Fővárosi Közgyűlés által hozott határozattal.

A cég ezen okok miatt egyébként nem is kívánt reagálni a bejelentésre, ahogy semmilyen más, ezzel kapcsolatos sajtóhírt sem akar kommentálni. A VG megkeresésére tett csak kivételt.

A médián keresztül történő üzengetésben semmilyen módon nem kívánunk részt venni, hiszen a Gellérthegyi Sikló Kft. tulajdonosai közötti párbeszéd – a felek között kölcsönösen elfogadott és írásban is rögzített – hivatalos fóruma a Gellért-hegyi sikló megvalósítására létrehozott projekttársaság taggyűlése.

A jövőt illetően a Gellérthegyi Sikló Kft. rögzítette lapunknak, hogy a Gellért-hegyi sikló megvalósítását célzó hatályos szerződések és megállapodások továbbra is érvényben vannak, így változatlanul azok az iránymutatók a számára. Ugyanakkor jelezték, hogy amennyiben erre feljogosított testületként a Fővárosi Közgyűlés döntést hoz a beruházásról, a Gellérthegyi SIKLÓ Kft. kisebbségi tulajdonosaként pedig a BKK erről hivatalos tájékoztatást ad a tulajdonostársaknak, úgy ennek megismerése után ki fogja alakítani az álláspontját a további lépéseiről.

A fővárosi székhelyű Gellérthegyi Sikló Kft. még 2005-ben kezdte meg a működését projektcégként. Alapításának célja a Gellért-hegyi sikló tervezése és megvalósítása. A társaság 25 százalékban a BKK tulajdona, 75 százaléknyi tulajdonrészt a magyar befektetői érdekeltégbe tartozó Sikló-Beruházó Befektetési és Tanácsadó Kft. birtokol. A Gellért-hegyi sikló megépítése egy több mint százéves terv. Ha teljesül, az ígéretek szerint lehetővé válna a turistabuszok teljes kitiltása a környező utakról.