Nyereségesebb, válságállóbb és hatékonyabb lett a Volkswagen tavaly, mint amilyen 2020-ban volt, valamint sikeresen felgyorsult a technológiai céggé történő átalakulás üteme – mondta Ralf Brandstätter, a Volkswagen vezérigazgatója a vállalat éves nemzetközi sajtókonferenciáján. Tavaly 76,1 milliárd eurós árbevételt ért el a társaság, az üzemi eredménye pedig 2,5 milliárd volt, amely jelentős javulás a 2020-as 0,5 milliárdhoz képest. A hatékonyságnövelésnek tudható be, hogy a fix költségeket több mint egymilliárd euróval sikerült csökkenteni 2019-hez képest. Tavaly Észak- és Dél-Amerika bizonyult a legerősebb régiónak.

A Volkswagen tavaly globálisan több mint 369 ezer elektromos járművet adott el, ami 73 százalékos bővülést jelent 2020-hoz képest.

Az elektromos modellek iránt gyorsan növekvő kereskedelem miatt bővíti termelési kapacitásait a vállalat, és a zwickaui mellett további három gyára (ebből egy az USA-ban) kezdi meg idén az elektromos járművek gyártását. A vállalat kutatás-fejlesztésre fordított összegéből minden második euró az e-mobilitás fejlődését szolgálta, a társaság célja, hogy 2026-ig 18 milliárd eurót fektessen e-mobilitásba, hibridtechnológiába és digitalizációba.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az ukrajnai konfliktus a Volkswagen működését is befolyásolja, és az elmúlt napokban a vállalat egyik vezetője arról számolt be a Financial Timesnak, hogy a társaság fontolgatja a termelés nagyobb részének áthelyezését Európából. A kontinens legnagyobb autógyártójának beszállítói lánca ugyanis folyamatosan igyekszik túlélni, és próbálják más forrásokból beszerezni a korábban Ukrajnában gyártott alkatrészeket. Az autógyártáshoz nélkülözhetetlen kábelkötegeket ugyanis nyugat-ukrajnai beszállítóktól szerezték be, amelyek a háború miatt nem termelnek, teljesen leálltak. Emiatt a termelésük visszafogására kényszerültek a német autógyárak, ez azonban a magyarországi gyártást is érinti. Az Audi Hungaria lapunkat korábban arról tájékoztatta, hogy alkatrészhiány miatt ettől a héttől kezdve három helyett két műszakban folytatja a termelést, előreláthatóan március végéig.