Sokkhatás alatt van a magyar autópiac, csak a változás az állandó, az árak, a szállítási határidők, ezekkel együtt pedig a fogyasztói bizalom is pillanatok alatt változik – mondta a VG-nek Schiller Gábor, a Schiller-cégcsoport tulajdonosa. Az árak drasztikus emelkedésének egyik fő oka, hogy az exportőröknek reagálniuk kell a forint-euró árfolyamra, ami miatt olyan is előfordult, hogy egyetlen nap alatt kétszer változott az árlista. Ezáltal az ügyfelek és a kereskedők helyzete is kiszámíthatatlan – tette hozzá.

A dráguláshoz hozzájárul az alapanyagárak és a gyártási költségek emelkedése is.

Az ázsiai és a távol-keleti gyártók számára piaci előnyt jelent, hogy a teljes gyártási folyamat fölött maguk rendelkeznek, nincsenek kitéve a beszállítói lánc problémáinak és kiszámíthatatlanságainak, amelyek igen nagy nehézségeket okoznak az európai gyártóknak. Az elmúlt hónapokban az orosz-ukrán háború is fokozta az autógyárak nehézségeit az által, hogy a kábelkorbácsokat zömében Ukrajnában gyártották, és az üzemek leálltak a konfliktus kirobbanásakor. Néhány helyen azonban ismét elindult a gyártás, de a késztermékek érkezése teljesen kiszámíthatatlan, így a szállítási határidők várhatóan tovább nőnek.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A szakértő elmondása szerint a szállítási határidők jelenleg 9 és 25 hónap közé esnek, tehát ha egy vásárló ma bemegy egy autókereskedésbe, valószínű, hogy idén már nem kapja meg a kiszemelt autót. A várakozási idő a prémium szegmensben a legrövidebb, mivel a gyártók inkább a drágább járművekbe szerelik a rendelkezésre álló alkatrészekből, hiszen azokon magasabb a profit is. A prémiumszegmens alatt viszont nagyon vegyes a kép, hogy mely kategóriára mennyit kell várni, a gyártást ugyanis az ellátási lánc nehézségei, a szállítási gondok és a konténerhiány is visszahúzza.

A fogyasztói bizalom is megrendült, így az év elején tapasztalt nagy kereslet lassan eltűnni látszik, illetve ismét a céges autóvásárlásokból él a szektor, kezd szűkülni a magánszemélyek piaci részesedése.

A válságok idején az olcsóbb árkategóriás autók iránti kereslet szokott visszaszorulni, és az értékesebbek iránt nő a kereslet az általános forgalomhoz képest - ez most is így történt. A környezettudatos gondolkodás térnyerése az autópiacon is érezhető, Schiller Gábor tapasztalatai alapján elkezdődött a csak fosszilis üzemanyaggal működő autók kivezetése, de a dízel aránya továbbra is tartja magát, mivel a magánszemélyek piacáról ugyan kezd kiszorulni, a céges vásárlások esetében stabil irántuk a kereslet.

Az ágazati előrejelzéseket folyamatosan lefelé korrigálják a szakértők, jelenleg körülbelül 10 százalékkal múlja alul a piac teljesítménye a tavalyi szintet.

A következő féléven sok múlik, kérdés, hogy mennyire jönnek helyre az ellátási láncok, a rendelési állomány ugyanis kimondottan jó, csak a gyártási kapacitásokon múlik az ágazat idei eredménye” – emelte ki Schiller Gábor. Cégcsoport-szinten a rövid távú autóbérlésben lát lehetőséget, mivel ez a szolgáltatás iránt jelentősen megnőtt a kereslet a piaci nehézségek miatt. A Schiller cégcsoport ezért hamarosan a reptéren is megjelenik, irodát nyit a nyár folyamán a Schiller Rent, a jelenlegi piaci nehézségekből a rövid távú bérléssel és a turizmus fejlődésével látják a kiutat.