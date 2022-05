Tovább terjeszkedik a svéd Embracer Group médiaholding, felvásárolták a Crystal Dynamics, az Eidos Montréal és a Square Enix Montréal videójáték-fejlesztőcégeket – közölték a honlapjukon. A stúdiókat is megvették, valamint nyolc helyszínen 1100 fővel bővítették az alkalmazottak számát. A vállalat jelenleg is több mint 12500 főt foglalkoztat a világ negyven országában és 230 játékon dolgozik egyszerre.

A vásárlás értéke 300 millió dollár volt.

Fotó: Shutterstock

Az üzlet eredményeként az Embracer Grouphoz kerül a Tomb Raider, a Deus Ex, a Thief és a Legacy of Kain szellemi tulajdonjoga is másik ötven játék jogai mellett.