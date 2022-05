Magyarország legnagyobb, 19 ezer négyzetméteres saját tulajdonban lévő napelemtelephelyét nyitja meg Tárnokon a Vertigo Group, egy 1800 négyzetméteres csarnokkal. A mintegy 250-300 millió forintos, részben saját forrásból, részben banki hitelből megvalósuló beruházás a Solar Park fantázianevet kapta – közölte a VG-vel Leitold Dávid, a társaság alapító-ügyvezetője. Ezzel a lépéssel egyfajta integrátori szerepet is betölthet a vállalat, amely más napelemes cégek előtt is szélesre tárná a kapuit, hogy ott tárolhassák az árukészleteiket.

Tekintettel azonban arra, hogy a korábbi piaci sokkok után – ahogy a Covid-válság, az orosz–ukrán háború is nyersanyaghiányhoz, ebből adódóan pedig árrobbanáshoz vezetett – a Vertigo új létesítménye egyelőre csak fele kapacitással rajtol el. „Egyre gyakrabban szembesül a szakma nagyobb termékhiánnyal, nem is olyan rég például lényegében egyik napról a másikra lehetett inverterhez jutni, most viszont három-négy hónap, de akár fél év is lehet a várakozási idő” – mutatott rá Leitold Dávid.

Magyarország legnagyobb saját tulajdonban lévő napelemtelephelyét nyitja meg Tárnokon a Vertigo Group. Az érdi cég társaság alapító-ügyvezetője. Leitold Dávid közölte a VG-vel: a mintegy 250-300 millió forintos, részben saját forrásból, részben banki hitelből megvalósuló beruházás a Solar Park fantázianevet kapta.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az aktuális kihívások ellenére az üzletember szerint hosszú távon meghatározó szerepe lehet a Solar Parknak, amely így két raktárnyi tárolókapacitás fenntartása helyett a racionalizált raktár mellett egy nagyobb bemutatóteremnek is otthont adhat, ahol a lakossági és a vállalati ügyfelek is megismerhetik a legfrissebb trendeket, a sokszínű kínálatot – vázolta a szakember. Ezzel együtt az együttműködő partnereknek is biztosítanak helyet az árukészletük tárolásához, ahogy eredetileg tervezték, de új üzletágként a tárnoki telephelyen elérhetők lesznek a napelemes rendszerek mellett az elektromos autótöltők is.

Úgy ítéli meg, hogy az is logikus piaci reakció, ha valaki visszavesz a tervezett beruházásokból, fejlesztésekből, de ő inkább az előremenekülés híve. Úgy véli, amikor más lassít, akkor érdemes csak igazán gyorsulni. „Ezzel nemcsak a stabilitásunkat határozzuk meg, hanem a jövőképünket is” – fogalmazott. A Vertigo vezetője szerint ez a terjeszkedés is hozzájárulhat az ambiciózus tervek megvalósításához: a tavalyi egymilliárd forintos árbevétel után reálisnak tartja az idén a 2,5-3 milliárdos cél elérését, sőt 2025-re már 6 milliárdos éves forgalmat bonyolítanának. „A piaci anomáliák miatt lassan érdemesebb a szerződéskötési összegeket néznünk a megvalósítások helyett, hiszen a lakossági és a vállalati kivitelezések is áthúzódhatnak egyik évről a másikra” – tette hozzá Leitold Dávid. Érdekesség, hogy a tárnoki expanzióval újabb települést pipál ki a napelemes cég a budai agglomerációban, hiszen érdi székhellyel működik, eddig pedig Diósdon bérelt raktárhelyiséget. A Solar Park sajátossága az is, hogy teljesen passzív, a fúrt kút révén geotermikus energiát hasznosítanak, a meleg vizet pedig elektromos árammal biztosítják, akárcsak az e-töltők működését.

Ahogy a pandémia vagy most a háború, úgy korábban a Szuezi-csatornában elakadt hajók vagy a csiphiányból adódó ellátási zavarok is hamar éreztették hatásukat a napelemes piacon – összegzett a Vertigo Group alapító-ügyvezetője. Az orosz invázió – éppen a korábbi tapasztalatok miatt – nem taglózta le a piacot, a szereplőknek volt idejük megtanulni, hogyan reagáljanak a forintgyengülésre vagy a logisztikai nehézségekre. Mindez egyre tudatosabbá teszi a fogyasztókat, egyre többen kezdik megérteni, hogy egy saját napelemes rendszer az olcsó áramon túl teljes önállóságot is nyújt a kiszámíthatatlan ármozgásokkal járó piaci trendekkel szemben.

A rezsicsökkentés fenntartása miatt a magánszemélyek egyelőre közvetlenül nem érzékelik az áram- és gázárak elszabadulását, mégis egyre többen érdeklődnek olyanok is, akik eddig az 50 százalékos visszafizetéssel kecsegtető Otthonfelújítási program vagy a százszázalékos lakossági pályázat kapcsán sem léptek

– számolt be a szakember. A versenyszférában egészen más a helyzet, hiszen a nagy termelő-gyártó iparvállalatokat semmilyen kormányzati intézkedés nem védi. Ha például egy 6-8 százalékos árréssel dolgozó feldolgozóipari cégnek 40-50 százalékos áramár-emelkedést kell kigazdálkodnia, kellő likviditás híján könnyen beletörhet a bicskája. Leitold Dávid szerint sokan járnak ilyen cipőben, és a legtöbb esetben megoldás lehet a saját napelemes rendszer.