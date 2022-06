Tavaly 199,6 milliárd forintos árbevételt ért el a Yettel Magyarország Zrt., közel 7,8 milliárd forinttal, mintegy 4 százalékkal növekedett, amely mögött legnagyobb mértékben az előfizetői ügyfelektől származó árbevétel emelkedése áll – derült ki a vállalat pénzügyi beszámolójából. Minden más mutató esetében azonban csökkenés látható, az üzemi eredménye közel 9 milliárdos csökkenés mellett 24,2 milliárd forint lett, és az adózott eredménye esetében is ez látható, 20,9 milliárd forintos nyereséget könyvelhetett el a távközlési cég. A társaság eredményessége 29 százalékkal csökkent az előző évhez képest, amelynek fő oka

a beszámoló szerint, hogy habár az árbevétel nőtt, ugyanakkor főként a működési költségek nagyobb mértékben emelkedtek.

A saját tőke esetében több mint 8 milliárd forintos volt a csökkenés, de a hosszú lejáratú kötelezettsége is közel 6 milliárddal lett kevesebb, a beszámoló szerint utóbbi fő oka, hogy a társaság tavaly elkezdte visszafizetni az 5G frekvenciák megszerzésére felvett hitelt. A saját tőke csökkenésének fő oka pedig az, hogy az előző év vonatkozásában kifizetett osztalék magasabb összegű, mint a tárgyévi eredmény értéke. Nőtt a munkavállalók átlagos létszáma: 2020-ban 1122 főt foglalkoztatott átlagosan a vállalat, tavaly pedig 1396 főt. A cég létszáma és így a bérköltsége is főként a viszonteladó-hálózat integrálása miatt emelkedett a beszámoló szerint.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A személyi jellegű ráfordítások összege pedig 12,8 milliárdról 15,4 milliárd forintra nőttek.

A Yettel tavaly januárbann újabb 15+5 évre meghosszabbította frekvenciahasználati engedélyét a 900 és 1800 MHz-es sávokra. A 900 MHz-s tartományban 26 MHz, míg az 1800 MHz-s sávban 40 MHz-es blokkot szerzett, amelyért összesen nettó 56,854 milliárd forintot fizetett. A vállalat az elmúlt két évben a fejlesztések és a hálózat modernizációjának érdekében összesen nettó 92,454 milliárd forintot fordított a hálózatának fejlesztéséhez szükséges frekvenciák megszerzésére.

Tavaly szeptemberben fontos mérföldkőhöz érkezett a vállalat: belépett az otthoni szolgáltatások területére és elindította Telenor OtthonNet néven otthoni internetszolgáltatását lakossági ügyfeleknek. Bevezetésekor is már több mint egymillió háztartás számára volt elérhető, és a fejlesztések során ez a kör folyamatosan bővül. Továbbá decemberben elérhetővé tette az eSIM kártyát.

Az idei év is meglehetősen mozgalmas a vállalat számára, február elején jelentette be, hogy nevet vált, és a Telenort Yettelre cseréli egy hónapos átmeneti időszak után, március elején. Az orosz-ukrán háború kitörése is hatással volt a vállalatra, a roamingforgalma nagyot nőtt, és több ezer kommunikációs eszközzel segítette a menekülteket. Eközben a 3G-kivezetésén is dolgozik a szolgáltató, országosan júliusban kezdődik a 3G kivezetése, elsőként a 900 megahertzes hullámhosszon, aminek a ritkábban lakott vagy lakott területen kívüli térségekben lesz érezhető hatása.