Habzik a franciák szája az amerikai kereskedelmi megállapodás miatt

Egyre élesebb kritika éri Európában az amerikai–uniós kereskedelmi megállapodás megkötését, beálltak a sorba a vezető francia politikusok is. Francois Bayrou miniszterelnök „szomorúnak” nevezte a hétvégén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök között létrejött egyezséget.

A francia bírálatok szerint a kereskedelmi megállapodás kiegyensúlyozatlan / Fotó: AFP

„Komor nap ez, amikor a szabad népek szövetsége, amely közös értékeik megerősítésére és közös érdekeik védelmére jött létre, beletörődik az alávetettségbe” – írta Bayrou az X-en.

Más francia miniszterek is bírálták a megállapodást, köztük az európai ügyekért felelős miniszter és az ipari tárca vezetője, tudósított az AFP hírügynökség.

Az Európai Bizottság és az Egyesült Államok között tárgyalt kereskedelmi megállapodás átmeneti stabilitást hoz az amerikai vámok eszkalációja által fenyegetett gazdasági szereplőknek, de kiegyensúlyozatlan

– írta ugyancsak a közösségi oldalon Benjamin Haddad, a francia európai ügyekért felelős.

A kiegyensúlyozatlanságot hangsúlyozta Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke, Bernd Lange is, aki szerint a dokumentum akár még a blokk gazdasági stabilitását is alááshatja.

Accord Van der Leyen-Trump : c'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. — François Bayrou (@bayrou) July 28, 2025

Egy hangon szól a francia kormány és az ellenzék

Marc Ferracci francia ipari miniszter a kritika mellett azt hangsúlyozta, hogy többhetes vagy hónapos tárgyalásra van még szükség ahhoz, hogy formálisan is kész legyen a megállapodás. „Ez még nem a történet vége” – nyilatkozta az RTL-nek, hozzátéve, hogy többet kell tenni a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozása érdekében.A francia ellenzék is elégedetlen, élesen bírálta a megállapodást Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője is, aki szerint az

„politikai, gazdasági és morális fiaskó” Európa számára.

Az egyezség súlyosan aláássa az EU szuverenitását és tovább gyengíti a 27-eket „a brüsszeli bürokrácia” nyomása alatt, írta Le Pen a Caliber tudósítása szerint ugyancsak az X-en.

Párizs keményebben akart fellépni az uniós érdekekért / Fotó: Shutterstock

A franciák éles bírálata egyébként nem meglepő, miután Párizs erőltette a leginkább, hogy az EU vesse be az úgynevezett nukleáris opciót, a gazdasági kényszerítés elleni eszközt (anti-coercion instrument – ACI) az Egyesült Államokkal szemben. Emmanuel Macron elnök és kormánya azt akarta elérni, hogy Brüsszel „megnyomja a piros gombot”, ha Trump nem hajlandó belemenni az EU számára elfogadható feltételekbe.