A túl jól sikerült egykepolitika után most új állami támogatással fordítaná meg a gyerekvállalási kedvet Kína

Kína gyerekvállalási támogatások bevezetésére készül szerte az országban, hogy megállítsa az ország lakosságának egyre gyorsabb ütemű csökkenését és felvegye a harcot a társadalom elöregedése ellen.

Az egykepolitika túl sikeres volt, Kína most már ösztönözné a gyerekvállalást / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína népessége három éve csökken, ezért támogatják a gyerekvállalást

Az új kezdeményezés értelmében a kormány minden gyerek után 3600 jüant (170 ezer forint) támogatást fizet 3 éves korig a hivatalos állami Xinhua hírügynökség szerint. A támogatás célja a gyerekvállalás ösztönzése, ám az akár azt is segítheti, hogy az ország gazdaságában nőjjön a belföldi fogyasztás szerepe az export rovására.

Bár Kínában tavaly nőtt a születések száma az egy évvel korábbi értékhez képest, a népességi íy is zsinórban harmadik éve csökkent.

Tavaly így 9,54 millió gyerek született az ázsiai országban, de ez még mindig alig a fele a 2016-ban, az egykepolitika feloldásában pillanatában feljegyzett 18,8 milliónak – írja a Blomberg.

A csökkenő születésszám Kínában is egyre jobban aggasztja a döntéshozókat, miután az a munkaképes korú népesség csökkenését is maga után vonja, ami hátrányosan érinti a munkaerő-kínálatot és a termelékenységet is. A világ legnépesebb országa címet 2023-ban Indiával szemben elvesztő ország lakossága az ENSZ demográfiai modellje szerint 2050-re 1,3 milliárd főre, 2100-ra pedig 800 millió fő alá apadhat.