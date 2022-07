Egy kisebb flottányi vezető nélküli robotaxi akadályozta több órán keresztül a forgalmat San Franciscóban kedd este, miután az autók minden ok nélkül leálltak – számolt be róla a The Verge.

Az incidens ékes bizonyítéka annak, hogy az önvezető járművek technológiája még mindig nem teljesen kiforrott.

Kínos videó: leintették a lámpa nélkül robogó kocsit a rendőrök, de senki sem ült benne A San Francisco-i eset komoly kérdéseket vet fel az önvezető autókkal kapcsolatban.

A General Motors és a Honda által is támogatott Cruise taxivállalat február óta teszteli technológiáját San Franciscóban, de

a kereskedelmi taxizásban csak a múlt héten kezdték el alkalmazni a járműveket.

Az autóknak egyáltalán nincs sofőrjük, és szükség estén beavatkozni tudó vezető sincs a járműben. Csak az előzetesen megszabott útvonalokon kínálnak fuvar az robottaxik, este 10 és reggel 6 óra között, amikor az időjárási viszonyok kedvezőek. A járművek legfeljebb 30 mérföld/óra, azaz 48 kilométer/óra sebességgel közlekedhetnek.

Képünk illusztráció

Fotó: Noel Celis / AFP

Az esetről a Reddit közösségi oldalán számoltak be a szemtanúk. A Seansinha nevű felhasználó szürreális helyzetkért írta le, hogy az önvezető autókat a vállalat helyszínre érkező dolgozóinak kézi vezérléssel kellett elvezetniük a helyszínről.

Beszámolt arról is, hogy bár a Cruise alkalmazottai nagyjából 20 perc alatt a helyszínre értek, a probléma megoldása órákig is eltartott.

A Cruise szóvivője nyilatkozatában elismerte az incidenst, de nem árult el részleteket arról, hogy miért történt az eset, ahogyan arról sem tudott nyilatkozni, hogy a jövőben előfordulhat-e újra hasonló probléma.

Nem a mostani volt az első incidens a Cruise vezető nélküli technológiájával. Az év elején egy rendőr megpróbált megállítani egy robottaxit, mert a jármű fényszórói éjszaka ki voltak kapcsolva. A Cruise később azt mondta, hogy az eset emberi hiba miatt következett be. Az önvezető jármű észlelte a rendőri jelzést, és félreállt. Bár a rendőrség az incidens után kapcsolatba lépett a Cruise munkatársaival, de nem került sor idézésre.