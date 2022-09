Gautam Adani indiai mágnás vagyona nőtt a legnagyobb mértékben 2022-ben, miközben az amerikai technológiai részvények, például az Amazon, süllyednek. Adani Jeff Bezost is megelőzte, és ezzel a világ második leggazdagabb embere lett – tudatta a Bloomberg.

Gautam Adani, az indiai Adani Group konglomerátum elnöke beszédet mond a Bengal Global Business Summit (BGBS) megnyitóján Kalkuttában 2022. április 20-án.

Fotó: Dibyangshu Sarkar/AFP

Adani jelenleg 146,9 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, amelyet csak Elon Musk 260 milliárd dollár értékű vagyona előz meg.

Zászlóshajója, az Adani Enterprises Ltd. részvényei a héten rekordot döntöttek, és néhány vállalatcsoportjához tartozó vállalat részvényei 2020 óta több mint 1000 százalékkal emelkedtek.

Bezos nettó vagyona 145,8 milliárd dollárra csökkent New Yorkban 10 óra 38 perckor. A vagyoni rangsorban bekövetkezett változás ideiglenes lehet, és nagyban függ az Amazon.com Inc. részvényeitől, amelyek idén több mint 26 százalékot estek.

Az indiai mágnás, aki megfogadta, hogy 7,7 milliárd dollárt fordít társadalmi célokra, azért is tudott feljebb lépni a vagyoni ranglistán, mert a csúcson lévő tech-vállalkozók közül sokan megnövelték jótékonysági adományaikat. Bezos 10 milliárd dollárt vállalt az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, és pénzt adományozott a Smithsonian Nemzeti Légi- és Űrmúzeumnak. Az Amazon alapítójának – aki évekig a világ leggazdagabb embere volt – nettó vagyona is jelentősen csökkent, miután 2019-ben elvált volt feleségétől, MacKenzie Scott-tól, aki az e-kereskedelmi cég 4 százalékában részesült.

Adani gondoskodott az utódlásról is. Szintén pénteki hír, hogy 35 éves idősebb fia, Karan Adani fogja átvenni a májusban 10,5 milliárd dollárért megszerzett két cementgyár irányítását és levezényelni az integrálásukat az Adani-konglomerátumba. A fiú eddig India legnagyobb kikötőüzemeltetője, az Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. vezére volt.

A borítókép forrása: Xavier Collin/AFP