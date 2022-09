A Nike-től megszokhattuk, hogy élen jár az innovációban, és lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy fenntartható módon és hulladékmentesen állítsa elő termékeit.

A Nike klasszikus szürke kapucnis pulóvere alig várja már, hogy valaki belebújjon.

Fotó: Nike, Newsroom

A lényeg, hogy jelképesen egy gyermekcipőnyi karbonlábnyommá zsugorítsa tevékenységének globális következményeit. Az innovatív amerikai sportszergyártó Move to Zero környezetvédelmi hitvallása és programja most új fejezethez ért,

a cég a textilgyártásban dolgozott ki egy olyan forradalmi technológiát,

amellyel számos munkafázist megspórol, mire az egyszerű szálból a sportfelsők gyártásához alkalmas textil lesz.

A Nike legújabb innovációja forradalmasítja a szövetgyártást

A Nike Forward textilekkel a ruhakészítés új dimenzióval gazdagodik. A cégnél több mint öt éven át fejlesztették a már a nevében is előremutató forradalmi technológiát, amellyel előbb-utóbb leváltható lesz a kötött vagy szövött anyagok hagyományos készítési módja.

Az utóbbi több fázisát – fonal fonása, kötése, vágása, varrása stb. – egyetlen munkafázis váltja fel a Nike-nál, tűszúrás révén, az ultravékony rétegek összekapcsolásával közvetlenül textil lesz a szálakból. Ezzel a hagyományos kötött gyapjútermék elkészítése során keletkező szén-dioxid 75 százaléka megspórolható, ami klímavédelmi szempontból hatalmas előrelépés, főképp, ha egyszer majd ipari méretekben állnak át a Nike új technológiájának használatára.

A Nike Forward ráadásul 70 százalékban eleve újrahasznosított anyagból készül, sűrűsége is kisebb, mint a hagyományos kötött gyapjúé, lazább és melegen tart. Kereskedelmi világpremierje szeptember 15-én, csütörtökön lesz.

A szupertextilből készül a Nike legendás szürke kapucnis pulóvere

Elsőként a Nike ikonikus szürke kapucnis pulóverét készítik ebből az anyagból. A bebújós kapucnis szürke pulóver (hoodie) és a kapucni nélküli változata (crew) egyszerű vonalvezetésű, extráktól, sallangoktól mentes, festéket, díszítéseket a márkajelzésen kívül nem tartalmaz, még a zsebek kialakításánál is a célszerűséget és a környezetvédelmet vették figyelembe.

A Nike Forward anyagból készült pulóver kapucni nélküli változatban is kapható lesz a Nike webshopjában.

Fotó: Nike, Newsroom

A Nike-nál a majdani újrahasznosítás megkönnyítése érdekében homogén anyaghasználatra törekedtek, a szegélyeket, de még a fém vagy műanyag fűzővégeket is lespórolták a szürke pulóverről. Extrának maga az új anyag, a Nike Forward tekinthető csupán, meg az, hogy előállításához a lehető legkevesebb vizet és energiát használta a Nike.

Az újdonságnak persze ára is van,

a kapucnis pulóver a Nike-kollekció egyik legdrágább darabja, 139,99 euróért szerezhető be

szeptember 15-től a cég internetes áruházából – a Nike Hungary webshopjából is.

Janett Nichol, a Nike ruházati innovációért felelős alelnöke emlékeztetett arra, hogy a Nike Forwardhoz hasonló innovációk – Nike Air, Flyknit, Flyleather, Space Hippie és Next Nature – szegélyezik a sportszer- és sportruházatgyártó útját, a vállalati kultúrájukban pedig arra fókuszálnak, hogy segítsenek megvédeni a bolygót és a sport jövőjét.

Termékfejlesztés és innováció: kulcsszavak a Nike-nál

A Nike Forward a vállalat legfontosabb ruházati innovációja

a Dri-Fit óta, amellyel 1991-ben léptek piacra, és azóta is a sportolók egyik kedvence.

E technológia lényege, hogy a különleges, innovatív poliészterből készített mikroszálas szövet úgy segíti a test természetes hűtőmechanizmusát, hogy az izzadságot elvezeti és szétteríti az anyag felszínén, ahonnan az a nagyobb felületről könnyebben el tud párologni, nagyban javítva viselője komfortérzetét és ezzel teljesítőképességét is. Külön pozitívum, hogy a Dri-Fit izzadságszabályozó tulajdonsága a ruha teljes élettartama alatt kitart, a gyakori mosás és az extrém igénybevétel sem fog ki rajta a Nike ígérete szerint.

A Nike Forward technológiát különböző,

az adott sportág és művelője igényeire szabott anyagösszetételben kínálja majd a sportruházatgyártó,

amely számos sportolóval van szerződéses, szponzori és munkakapcsolatban, és az ő véleményüket is messzemenően figyelembe vette a Nike Forward kifejlesztésekor.