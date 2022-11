Úgy tűnik, sikerül megoldani az oroszországi McDonald’s éttermeket átvevő és azokból új franchise-t építő Vkuszno nevű cég ellátási problémáit. Az orosz Mekiket júniusban indították, miután az amerikai multi kivonult a piacról az Ukrajna ellen indított háború miatt.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images

Bár az új céget gyorsan összegründolták, az indulás mégsem volt zökkenőmentes, hol a krumplihiány, hol pedig a minőség okozott komoly problémákat. Mostanra úgy tűnik, ez mind a múlté, hiszen a Vkuszno & tocska (Finom és ennyi) elnevezésű étteremlánc sorra nyitja új kirendeltségeit. A Reuters hírügynökség közlése szerint decemberben kilenc új éttermet nyitnak Oroszországban.

Mindezt úgy érik el, hogy a McDonald’s kivonulása után még kilenc étterem üzemelési engedélyét birtokló Razvitie Rost is beolvad a cégbe. Ezek az éttermek hónapokon keresztül működtek a „saját szakállukra”, de mostantól ők is Vkusznóhoz tartoznak.

Ez azért is különösen fontos, mert ezek az éttermek kiemelt helyszíneken találhatóak, például a moszkvai és a szentpétervári repülőtereken,

ahol a májusi kivonulás után egyszerűen csak letakarták a McDonald’s logóit.

A Vkuszno egyébként a hírek szerint hamarosan külföldre is terjeszkedhet: nemrég már arról is szó volt, hogy Fehéroroszországba is betörnek.