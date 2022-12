Gazdát cserélt a Duplex Magyarország Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. nagymarosi és rétsági távfelügyeleti üzletága. A Nagymaros és Rétság vonzáskörzetében 2009 óta működő cég ügyfeleit az Elektronika Vonala Távfelügyelete vásárolta meg. Az akvizícióval a vállalat lett a Dunakanyar régió egyik legnagyobb biztonsági szolgáltatója.

Fotó: Nagy Zoltán / MTI

A Dunakanyar régióban eddig is elérhető volt az Elektronika Vonala Távfelügyeleti szolgáltatása, decembertől pedig a Duplex Magyarország Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. a távfelügyeleti és kivonuló járőrszolgálatát is ellátja ügyfeleinek ebben a régióban. Az akvizíciót követően az Elektronika Vonala Távfelügyelete már több mint 8000 ügyfélnek szolgáltat kivonuló járőrszolgáltatást, amelyet változatlan jogi formájában 2007 óta biztosít ügyfeleinek. Az ügyfelek esetleges javítási és karbantartási feladatait az eddigi szerelőkkel továbbra is biztosítja a Duplex Kft., mivel több évtizede jelen van ebben a régióban.

„A Duplex két régiójában található ügyfelek akvizíciója jelentős lépés a cégcsoportunk bővítése szempontjából. A tranzakció kapcsán számos új háztartást és céget köszönthetünk ügyfeleink között, akiknek távfelügyeleti és egyéb biztonságtechnikai szolgáltatásokat biztosítunk. Nekik egy egyszerű szerződésmódosító nyilatkozatot kell visszaküldeniük részünkre postai vagy elektronikus úton, egyéb teendőjük nincsen. Az átállás technikailag teljesen zökkenőmentes” – mondta Csalami János, az Elektronika Vonala Vagyonvédelem alapítója.

Annak érdekében, hogy a továbbiakban még magasabb minőségben és színvonalon tudja ellátni az Elektronika Vonala a kivonuló járőrszolgáltatását, a dunakanyari régióban decembertől

munkába állítottak egy új terepjáró kivonuló gépjárművet, amellyel a hegyvidéki terepviszonyok között minden évszakban, kiemelten télen is biztosított a gyors kiérkezés egy esetleges riasztásjelzés esetén.

A váci régióban emellett négy járőrautót üzemeltet a cég, riasztás esetén akár több gépjármű is indítható egy időben. Az esetek többségében perceken belül a helyszínre érkeznek.

„A következő mérföldkő 2023. február lesz vállalkozásunk életében, amikor járőr kollégáink mind a 11 területünkön átveszik a Toyota Kovács autókereskedéstől az új távfelügyeleti járőrautóikat. Reméljük, ezzel a beruházásunkkal is emelni tudunk a távfelügyeleti szolgáltatásunk színvonalán” – tette hozzá Csalami János, majd megjegyezte: az akvizícióval munkahelyeket is teremtenek a Dunakanyarban, jelenleg is több nyitott pozícióra keresnek új kollégákat.