Nem számít könnyű évre Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország ügyvezető igazgatója és a Joint Venture Szövetség elnöke, aki szerint a válság miatt a fogyasztói preferenciák gyorsabban változhatnak, ezért a piaci változások lekövetése különösen nagy hangsúlyt kaphat.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Továbbra is figyelni kell a kiadásokra és a logisztika kezelése se lesz könnyebb, mint tavaly a növekedés.hu-nak nyilatkozó cégvezető szerint, aki azt is elmondta, hogy az ukrán háború miatt az energiapiac körül is sok a kérdőjel, igaz, a megválaszolásukat a Henkel mérete némiképp könnyebbé teheti.

Fábián reményét fejezte ki, hogy a magyarországi piacon az árfolyam-ingadozás idén már nem hoz olyan meglepetéseket, mint tavaly. A háztartási vegyiárukat gyártó cég két itthoni gyára közül ugyanis a környei nemcsak a magyar, de külföldi piacokra is termel, míg a körösladányi üzem régiós kompetenciaközpontként is működik.

A terveik kapcsán a hazai Henkel ügyvezetője hangsúlyozta: a fenntarthatóságban továbbra is az élen akarnak járni. A cégvezető szerint a Henkelnek idén is folyamatos újratervezésre lehet szüksége a múlt évhez hasonlóan.