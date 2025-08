Nem készülnek Boeing vadászgépek a következő napokban: több ezer munkás lépett sztrájkba

A repülőgyártó állítja, hogy képes a termelést nem szakszervezeti munkásokkal is megoldani. A repülőgyártónál korábban a polgári gépeket gyártó munkások is sztrájkoltak, most a vadászgépeket készítő munkások szüntetik be a munkát.