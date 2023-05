A Bolt lett a Hungaroring hivatalos taxitársasága – ezt a felek jelentették be a saját közösségi médiás felületeiken. A Hungaroring azt írta, hogy Budapest legnagyobb taxitársaságát a következő egy évre választották meg a Hungaroring hivatalos partnerének. Ez az összes, a mogyoródi pályára szervezett eseményre érvényes, így a nemzetköziekre is: vagyis a júliusi Formula 1 Qatar Airways Magyar Nagydíjra is a Bolt fuvarozhat hivatalosan.

Sok múlik majd a szervezőkön, hogyan bonyolítják le a taxik fogadását a Hungaroringre

A partnerség külön kiváltságokkal jár a taxis cégnek, illetve az utasainak. Talán a leglényegesebb, hogy a teltházas F1-es futam végén egy külön megállóhelyen (a már megszokott, Mol-kúttal szembeni taxidroszton) tudnak beszállni az ott várakozó taxikba a haza igyekvők. A Bolt ugyancsak üdvözölte a Hungaroring döntését és azt ígérte, gondoskodik arról, hogy egyszerűen, kényelmesen és biztonságosan lehessen eljutni a pályára. Ez persze mind igaz, de azért azt is érdemes hozzátenni, hogy a Budapest belvárosából számított, körülbelül 40 perces és 30 kilométeres út nem olcsó,

durván 21 ezer forintba kerülhet csak oda.

Azon is rengeteg múlik majd, hogyan bonyolítják le a szervezők a gyakorlatban a taxik fogadását. Ugyanis attól, hogy a Bolt a hivatalos partner, más szolgáltató is vállalhat fuvart Mogyoródra, igaz, kiváltságok nélkül.

Mindenesetre a hír jó apropót ad annak a megvizsgálására, hogy a küszöbön álló nyári fesztivál- és rendezvényszezon kapcsán milyen közlekedési megoldásokat érdemes választaniuk az érdeklődőknek.

A DVTK stadionban indul a fesztiválszezon

Bár már májusban is számos rendezvényt tartanak – május utolsó napján Budapesten bonyolítják a labdarúgó Európa-liga döntőjét –, az igazi dömping júniustól kezdődik. Rögtön a legelején, június 2–3-án tartják meg első alkalommal a Diósgyőrfesztet a DVTK Stadionban. A DVTK Aréna közvetlen közelében találhatók a hazai, vendég és VIP parkolók és ha minden igaz, a stadion parkolóit is használhatják a fesztiválozók. Azt érdemes majd figyelni, hogy a DVTK Akadémia előtti és melletti útszakaszokon, valamint a diósgyőri uszoda melletti kavicsos parkolóban engedélyezett lesz-e megállni. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a helyszínt villamos segítségével lehet megközelíteni a legegyszerűbben: az 1V (Tiszai pályaudvar – Felső Majláth) vonalon a „DVTK Stadion” vagy a „Bulgárföld városrész” megállóknál kell leszállni, onnan pedig csak pár perc séta a célig.

Miért járnak autóval a fesztiválokra?

A trendekből egyértelműen látszik, hogy minden fesztiválszervező szeretné ösztönözni a fesztiválozókat a közösségi közlekedés (vasút, helyi közlekedés) használatára. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a rendezvények karbonlábnyoma, egyúttal támogatja fenntarthatósági törekvéseket.

De hogyan kellene ennek érdekében együttműködniük a szervezőknek és a közlekedési társaságoknak?

Az átlagos fesztivállátogatók számára az egyik legnagyobb kihívást a távoli, a forgalomtól kieső helyszínek okozzák. Sokszor az utolsó megálló is még kilométerekre lehet a rendezvényektől, de persze jócskán találni arra is példát, hogy a közösségi közlekedés szempontjából jól ellátott területeken (lásd: Sziget és a legendás Hév-járat) szervezik ezeket az eseményeket.

Mindenesetre ez az oka annak, hogy sokan autóval járnak fesztiválozni. Most lássuk, milyen kézenfekvő alternatívák vannak és ezeket, hogyan lehetne kiaknázni.

Vonat

A Diósgyőrfeszt például tipikusan olyan fesztivál, ami kiválóan felkereshető közösségi közlekedéssel. A vonat a Tiszai pályaudvaron áll meg és onnan indul a villamos is. Adja magát, hogy akár ennek a konkrét rendezvénynek a kapcsán is a szervezők, a jegyirodák és a MÁV is kooperáljon, hogy népszerűsítse a vonattal való utazást: a belépővel rendelkezőknek például adhatnának kedvezményt a vonatjegy árából és az is segítene, ha a népszerű útvonalakon és az érintett állomásokon hirdetnék ezt a lehetőséget.

Autóbusz

Külföldön gyakorlat, hogy a szervezők az adott városban előre meghatározott helyszínekről előre foglalnak járatokat a rendezvények helyszínére. A szerződéses viszony a közlekedési társaságokkal lehetővé teszi, hogy dedikált, menetrend szerinti járatokkal tegyék tervezhetővé a tömegek megérkezését. Ilyen a Big Green Coach, amely számos brit zenei fesztivállal is szerződést kötött a buszos utazási lehetőség biztosítására.

A logisztika jelenti az egyik legnagyobb akadályát a közösségi közlekedésnek a fesztiválok megközelítésére. Fotó: Mónus Márton

Carsharing

Visszatérve az autókra, körvonalazódik egyfajta pozitív diszkrimináció is azokra a személykocsikra, amelyek nem saját tulajdonban vannak. Az autómegosztó cégek flottáiba tartozó járművek például olcsóbban parkolhatnak a fesztiválok parkolóiban, mint a saját tulajdonúak. Ezenkívül az elektromos autók is számos kedvezményre jogosultak, így például ingyenesen parkolhatnak és ingyenesen is tölthetik őket a tulajdonosaik. Arra is van precedens, hogy a fesztiválok közelében található üres telkeket nyitják meg abból a célból, hogy az autóval érkezők ott parkoljanak, onnan pedig direkt buszjáratokkal viszik át őket a fesztiválra. Ezzel elejét lehet venni a közúti torlódásoknak.

Informatika

Mindezzel együtt is tény, hogy a háztól-házig közlekedés a legkényelmesebb, ráadásul van, hogy olcsóbb és gyorsabb, mint a tömegközlekedést választani. Éppen ezért fontos kihangsúlyozni a fenntarthatósági szempontokat, illetve létrehozni olyan technológia támogatást, amellyel tervezhetőbbé és praktikusabbá válik a közösségi közlekedés. Szerencsére már erre is van példa: a Festival Pro szoftvermenedzser minden olyan funkciót biztosít, amely képes kezelni a rendezvények logisztikai részét is. A szoftver fejlesztői a rendezvényszervezés élvonalában dolgoznak, ebből merítették az ötleteiket. A program külön modulokat kínál a fellépőknek vagy a beszállítóknak, ahogy a vendéglisták, a jegyértékesítés és a készpénzmentes fizetés kezelésére is.