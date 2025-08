Vérfürdőt hagyott maga után a dollár a forint piacán, rég kapott ekkora pofont a devizánk

Nincs túlzottan izgalmas napja a forintnak péntek délelőtt, a hazai deviza mindkét fontos fonton csak minimális elmozdulást mutat a dél előtti órákban. Az euróval szemben ugyanott, 399,8-en áll, mint ahol kezdte a napot, a dollár ellenében pedig 0,1 százalékos a napi mínusz, 350,6-en áll a kereszt dél előtt nem sokkal.

Gyenge hete van a forintnak / Fotó: NurPhoto via AFP

Napon belül tartja magát a forint, de a heti összkép nem ilyen rózsás

A devizapiaci nyugalom mögött a dollár relatív nyugalma áll, a DXY dollárindex 0,14 százalékos pluszban jár késő délelőtt, a mutató ezzel ismét átlépte a 100 pontos határt, jelenleg 100,2 ponton áll, ilyen magasan még egyébként a nyáron nem is volt a jegyzés. A dollár stabil emelkedését az támogatja Jerome Powell kamattartásról szóló beszédén felül – melyben a jegybank feje igyekezett tempererálni a szeptemberi kamatvágással kapcsolatos reményeket –, hogy a friss inflációs és gazdasági adatok is arra utalnak, hogy van még lendület az amerikai gazdaságban. Így a Fednek jó eséllyel tényleg lesz lehetősége tartani a kamatokat még szeptemberben is, ez pedig alátámasztja a dollár jegyzését. A piac a hét elején még közel 70 százalékos valószínűséget adott annak, hogy szeptemberben a Fed már megvágja az alapkamatot, így a dollár kamattámaszát lejjebb várták a befektetők, mint most, és mivel most ez lényegesen megváltozott, a dollár előtt is megindult az út felfelé.

Az euró-dollár a hét eleje óta 3 százalékot szakadt, a devizapiac talán legfontosabb keresztje 1,17 fölül 1,14-ig esett péntekre, ennek pedig a forint piacán is megérződik a hatása, még ha napon belül egyelőre nem is látunk nagy mozgásokat.

A forint a dollárral szemben 336-ról szakadt 350-ig öt nap alatt,

az euró pedig 1 százalékot nyert a devizánk ellenében, 396-ról 400 környékéig emelkedett a kereszt, ami a dollár ilyen mértékű globális ralija esetében gyakorlatilag papírformának tekinthető, hiszen az erős dollár általában elszívja a levegőt a kisebb devizák elől.

A forint a héten a régióban sem muzsikál túl jól, az év eddigi legnagyobb kelet-közép-európai nyertese most gyakorlatilag minden fronton értékvesztésben van, a lengyel zloty ellenében a héten 0,2 százalékot süllyedt a kereszt, a román lejjel szemben 0,7 százalékos a heti mínusz, a cseh korona pedig 0,8 százalékot nyert a devizánk ellen a héten.