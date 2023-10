Több mint másfél milliárd forintot fordít idén bérfejlesztésre és a dolgozók ösztönzésére a hazai McDonald’s – jelentette be az éttermek üzemeltetője, a Progress Étteremhálózat Kft.

Az idén már harmadjára emeli meg a béreket a magyar McDonald’s, de ezúttal trükkös megoldást választott. Fotó: Christoph Schmidt / AFP

Azt írták, hogy a kihívásokkal teli munkaerőpiaci helyzet és a tartósan magas infláció miatt kiemelten kezelik a saját üzemeltetésében lévő McDonald’s éttermekben a bérek és ösztönzők rendszerét. Az étteremhálózatban az idén már kétszer (az év elején és tavasszal is átlagosan 5-5 százalékkal) emelték meg az alapbéreket, és többsíkú bónuszrendszereket vezettek be, de decembertől egy új ösztönzőrendszert is elindítanak.

Ez a megjelenési bónusz névre hallgat, és azokat az éttermi kollégákat ismerik el vele, akikre megbízhatóan, stabilan lehet számítani:

pontosan kezdik a munkát,

illetve minden elvállalt műszakot teljesítenek.

Ez az ösztönző a vállalat által üzemeltetett hálózat teljes bértömegét tekintve közel 10 százalékos növekedést jelent, ami a munkavállalóknál – pozíciótól és étteremtől függően – akár 11 százalékos béremelésnek is megfelelhet.

Ez még nem minden, ugyanis a Progress Étteremhálózat Kft. a karácsonyi időszak előtt egyszeri támogatást is nyújt a munkavállalóinak, és még december elején extra juttatást fizet mindenkinek. Ez a prémium minden, október 26-án már az étteremláncnál dolgozó kollégának jár, függetlenül attól, hogy mikor lépett be, rész- vagy teljes munkaidőben dolgozik-e. Sőt, ugyanúgy megkapják a közreműködő diákok, mint az állandó munkatársak.

„Korábbi felméréseink alapján munkavállalóink több mint 80 százaléka ajánlaná barátainak, ismerőseinek a Mekit mint munkahelyet. Minden, a béremeléseket és a bónuszrendszert érintő döntésünk úgy született meg, hogy bevontuk azokat, akik a mindennapok során együtt dolgoznak az éttermi kollégáinkkal, vagyis nagymértékben támaszkodtunk az étteremvezetők véleményére, javaslataira” – mondta Égi Zsolt, a Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

Az is kiderült, hogy az éttermekben dolgozó vezetők számára külön ösztönzőprogramot dolgoztak ki, amely az adott étteremre vonatkozó pénzügyi célok túlteljesítését jutalmazza. Ez egyaránt vonatkozik a műszakvezetőkre, a helyettesekre és az étteremvezetőkre is. Átlagosan havonta fejenként több mint 100 ezer forintot osztottak ki a célokat elérő vezetőknek, február és augusztus között pedig az összes erre fordított kiadás – járulékokkal együtt – megközelítette a 130 millió forintot. A vezetői csapat tagjainak mindezek mellett cafeteriát is biztosít a vállalat.