Kombinálható támogatások: újabb fontos tudnivaló derült ki az Otthon Start hitelről

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) azt a kormányrendelet-tervezetet, amelynek célja, hogy összehangolja az állami otthonteremtési támogatásokat az Otthon Start Program kertében szeptembertől induló, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitellel. Az új szabályozás lehetővé tenné, hogy a kedvezményes hitel más népszerű támogatásokkal együtt is igénybe vehető legyen, így jelentősen megnövelve a családok számára elérhető forrásokat.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium szerint minden eddiginél nagyobb összegű állami segítséghez juthatnak a fiatal házaspárok az Otthon Start Programon keresztül / Fotó: PhotoAlto via AFP

A tervezet értelmében a kedvezményes lakáshitelt igénylők egyszerre vehetik majd fel a CSOK Plusz, illetve a kistelepüléseken elérhető falusi CSOK kamattámogatott hitelét, valamint a falusi CSOK vissza nem térítendő támogatását is.

Ez a kombinálhatóság jelentősen megkönnyítheti a lakáshoz jutást, különösen azok számára, akik első közös otthonukat keresik.

A CSOK Plusz feltételei is kedvezőbbé válhatnak: a támogatás már nemcsak 80 millió, hanem akár 100 millió forintos lakás, illetve 150 millió forintos családi ház vásárlására is felhasználható lesz, mindezt továbbra is illetékmentesen.

További újdonság, hogy a CSOK Plusz a korábban felvett fix 3 százalékos lakáshitel kiváltására is alkalmas lehet, amennyiben a pár később összeházasodik és gyermeket vállal. Ilyen esetben gyermekenként akár 10 millió forint tartozáselengedés is érvényesíthető.

A lehetőségek bővülése nem csupán a vásárlást érinti: azok is igénybe vehetik a CSOK Pluszt, akik a már meglévő otthonukat szeretnék bővíteni, vagy később nagyobb ingatlanba költöznének a család gyarapodása miatt.

Az Otthon Start Program csak egy része a kormány tervének

A minisztérium közleménye szerint az elmúlt tíz évben a magyar kormány nemzetközi összevetésben is kiemelkedő mértékben támogatta a családok otthonteremtését. Idén július 1-jén elindult Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, most pedig újabb lépés történik a lakhatás megfizethetőségének javítása felé.

A rendelet elfogadása esetén a családok minden eddiginél nagyobb mértékű támogatásban részesülhetnek: egyszerre több vissza nem térítendő és kamattámogatott programra lehetnek jogosultak, ami különösen fontos lehet a jelenlegi magas ingatlanárak és inflációs környezet mellett.