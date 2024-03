Rövidesen már bárki kipróbálhatja az OpenAI új videógenerálóját

Az OpenaAI még februárban mutatta be az új videógeneráló mesterséges intelligencia modelljét, melyet egyelőre csak egy szűk körnek tett elérhetővé. Most viszont kiderült, hogy nem is kell sokat várni arra, hogy mi is kipróbálhassuk az új technológiát.

2024.03.14. 10:54 | Szerző: Gergely Máté

Nemsokára már széles körben elérhető lesz az OpenAI új videógeneráló mesterséges intelligenciája (MI), a Sora. A cég technológiai vezetője, Mira Murati nyilatkozata szerint a Sora még idén elérhető lesz, „akár pár hónapon belül is”. Fotó: AFP Az OpenAI februárban mutatta be először a Sorát, amely szöveges parancsok alapján képes hiperrealisztikus egyperces jeleneteket generálni. A cég egyelőre csak a képzőművészek, tervezők és filmesek számára tette elérhetővé az eszközt, valamint az etikus hackereknek (red teamerek), hogy kiszűrjék a hibákat – írja a The Verge. Murati elmondása szerint akár pár hónapon belül bárki kipróbálhatja a Sorát, mely végül nemcsak videót, hanem hangot is képes lesz generálni. A cég azt is lehetővé szeretné tenni a felhasználók számára, hogy szerkesszék a Sora által készített videók tartalmát, mivel az MI-eszközök nem mindig hoznak létre pontos képeket. „Megpróbáljuk kitalálni, hogyan használhatjuk ezt a technológiát olyan eszközként, amellyel az emberek szerkeszthetnek és alkothatnak” – mondja az OpenAI technológiai vezetője. A végtelen potenciát jelentő MI-modell sokak fantáziáját mozgatja majd meg minden bizonnyal, ám ezen képességek arzenálja egy vonással szinte mindenki munkáját veszélybe sodorhatja, aki a mozgóképes világban dolgozik. Mivel a Sora egyelőre csak egyperces videók generálására képes, ezért az egész estés mozifilmek forgalmazói megúszhatják még a modell megjelenésének következményeit, a reklámipar azonban védtelen lesz.