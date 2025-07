Ukrajna – A Tomahawk sem csodaszer, hiába követeli Zelenszkij 

A piszkos anyagiak

Van a Tomahawk-ügyletnek egy kevéssé tárgyalt, de annál fontosabb része: a piszkos anyagiak. Donald Trump elnök bejelentette, hogy a megígért – elsősorban amerikai gyártmányú – Ukrajnának szállított fegyverzetért kíméletlenül behajtja a pénzt az EU-tag európai NATO-országokon.

Ez újdonság, hiszen korábban az Ukrajna számára adott katonai segélyek nagyrészt ingyenesen áramlottak Kijevbe.

Ilyen ügyleteknél a részletek, beleértve a felszámolt árakat is, katonai titkoknak számítanak. Így az USA kétszeresen is jól járhat, és Trump ismét villoghat a MAGA (Make America Great Again – Ismét Tegyük Amerikát Naggyá), és az America First (Amerika az Első) elvek érvényesítésével. Egyfelől megszabadulhat a Tomahawkok az amerikai fegyveres erőkből, elsősorban a haditengerészetből kivont régi példányaitól, amelyeket – pluszköltséggel – évekig köteles a katonai raktáraiban őrizni és még pénzt is kap értük.

Egy új export-változatú Tomahawk ára 5-6 millió dollárnál kezdődik.

Moszkva nem nézi jó szemmel a Tomahawkok ukrán kézbe kerülését

Moszkva kezdettől fogva ódzkodott a Tomahawkok ukrán kézbe kerülésétől. Az alapok:

a BGM–109-esek egyes változatai nukleáris fegyverhordozók.

Itt a BGM-109G Gryphonról van szó, amely akár egy három hiroshimai bomba erejével felérő robbanószerkezetet képes célba juttatni – jóval Moszkván túl, elérve akár az Urál hegység túloldali részén lévő nagy hadiipari gyártóközpontokat.

A gyanakvó oroszok radarrendszerein feltűnő Tomahawk robotrepülőgépekről nem deríthető fel, honnan indították őket.

Egy amerikai hadihajóról, ami felszerelhette az adott Tomahawkot nukleáris robbanófejjel, vagy egy ukrajnai támaszpontról? Mi történik, ha az ukrajnai indítású, nem nukleáris töltetű Tomahawkokat a moszkvai lég- és rakétavédelem németországi, vagy nagy-britanniai támaszpontokról indított nukleáris robbanófejes támadófegyverekként azonosítja és eszerint mér „válasz” atomcsapást az illető németországi, vagy nagy-britanniai objektumokra, vagy magára az Egyesült Államokra?