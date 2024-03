Több pornóoldal, köztük a Pornhub is bepereli az EU-t

Európa két legnagyobb pornócége, a Pornhub és az Xvideos megtámadta az döntését az online tartalom moderálására vonatkozó törvény, a Digital Services Act (DSA) szerinti új kötelezettségek miatt.

Fotó: NurPhoto / AFP

A Politico cikke szerint a Pornhub vitatja, hogy úgynevezett „nagyon nagy online platformnak” minősül, amely szerint az oldalra a DSA értelmében extra kötelezettségek hárulnak. A Pornhub és az Xvideos is azt kérte a bíróságtól, hogy függessze fel a törvényt, amely azt írja elő, hogy a nagy elérésű pornóoldalak készítsenek egy részletes nyilvános könyvtárat a platformjukon futó hirdetésekről. A Stripchat is keresetet indított az Európai Bizottság ellen, de még nem világos, hogy a cég melyik uniós jogot kifogásolja. A Pornhub és az Xvideos március 1-jén, a Stripchat pedig február 29-én nyújtotta be az Európai Unió Bíróságához a kifogásokat.

Az Európai Bizottság decemberben a három pornówebhelyet nagyon nagy online platformként jelölte meg, mindhárom oldalt havonta átlagosan több mint 45 millió európai látogatja,

a nagyon nagy online platform minősítés miatt a pornóoldalaknak hatékonyabban fel kell lépniük az illegális és káros tartalmakkal szemben, ideértve a kiskorúak webhelyükhöz való hozzáférését megakadályozó mechanizmusok alkalmazását is. A platformoknak április 20-ig részletes terveket is be kell nyújtaniuk arról, hogyan korlátozzák a főbb kockázatokat, például a nők elleni erőszakot és a kiskorúak védelmét.