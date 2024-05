A Primark vezetője kijelentette: nem lesznek gyengébb minőségű termékek a budapesti üzletben, és akár új boltot is nyithatnak

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Magyarországra jön a Primark, de a korábbi híreszteléssel ellentétben az Arena Mallban csak idén nyitják meg az új üzletet. Az első magyarországi Primark-üzlet május 28-án, kedden nyílik meg. A fast fashion cég budapesti boltjának hivatalos megnyitása előtt sajtóbejárást tartottak, amin Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője is részt vett.

Kedden megnyitja első magyarországi üzletét a Primark nemzetközi divatáruház Budapesten / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Podwojski elmondta, hogy

a környező országokból is természetesen számítanak vásárlókra, de elsősorban a magyarországi fogyasztókra koncentrálnak.

A cég 2019-ben nyitotta meg a közép- és kelet-európai térség az első üzletét, a szlovéniai Ljubljanában. A divatlánc jelenleg Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában nyitott üzleteket. A budapesti nyitás mellett a Primark folytatja terjeszkedést a régióban: a következő egy évben a romániai Temesváron, a csehországi Prágában és a lengyelországi Bydgoszczban nyit üzleteket.

Elismételte a cég irányelvét, miszerint mindenki számára jóminőségű és elérhető áron nyújtsanak termékeket, azonban ma már kiegészült azzal a célkitűzéssel is, hogy a termékek fenntartható módon készüljenek el. Hozzátette, hogy 2030-ra csak 100 százalékban fenntartható módon, újrahasznosított anyagból készült termékeket értékesítenek az üzleteikben, illetve 50 százalékkal csökkentik a széndioxid kibocsátást és tisztességes megélhetést garantálnak a munkavállalóiknak.

Podwojski elmondta, hogy női, férfi és gyermekruhákon kívül – a Disney-termékeken át az NBA, a Marvell, a Dragon Ball vagy a Hello Kitty árukig bezárólag – a budapesti üzletben szépségápolási termékeket, kiegészítőket és lakberendezési cikkeket is forgalmaznak.

Maciej Podwojskij a sajtótájékoztatón több Primark ruhadarabot is magán hordott/ Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„Jelenleg több mint 440 boltunk van a világszerte, és a célunk az, hogy 2026 végére 530-ra bővüljön a boltjaink száma.

Több mint 80 ezer embert foglalkoztatunk. A budapesti üzlet 3100 négyzetméterét foglal magába, és 8 millió euróból valósult meg”

– mondta, hozzátéve, hogy a magyarországi beruházással 180 munkahelyet hoztak létre.

Online értékestés nem lesz, de újabb Primark-boltra van esély

Arra a kérdésre, hogy divatáruház tervez-e újabb magyar üzletet nyitni, a közép-kelet-európai vezető úgy fogalmazott, hogy „szívünkkel, lelkünkkel, eszünkkel az Aréna Mall Primark üzletére koncentrálunk” , de termesztésen figyelik a vásárlok reakcióit is.

Én azt gondolom, hogy Magyarország nem kis ország, személy szerint azt gondolom, hogy simán elbírna még egy üzletet. Meglátjuk, mit hoz a jövő

– fogalmazott.

Korábban megírtuk, hogy a Primark egyre több brit üzletben tette lehetővé a vásárlónak, hogy az interneten megvett ruhákat helyszínen, a drága postaköltségek kifizetése nélkül tudják átvenni. Ezt a szolgáltatást 57 üzletre terjesztik ki Nagy-Britaniában, amelyek más országokban nem elérhetőek. Maciej Podwojski a Világgazdaságnak már korábban közölt információt most megismételte, hogy Magyarországon nem lesz elérhető az online értékesítés, de az üzletház kollekcióit már a hivatalos magyar nyelvű honlapon meg lehet nézni.

A 3100 négyzetméteres üzlet az Arena Mall bevásárlóközpontban nyílik, a piacra lépéssel 180 új munkahelyet teremtenek / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Azt is elmondta, hogy nem kell attól tartani, hogy nyugat-európai kínálattal ellentétben Magyarországra gyengébb minőségű termékek jutnak majd el. „Egy nagy csehországi logisztikai központból szolgáljuk ki nemcsak a kelet-közép-európai üzleteket, hanem például a németországi és az osztrák üzleteket is.

Ugyanaz a minőség, ugyanazon az áron érhető el bármelyik Primark-üzletben, minimális különbségek lehetnek az árfolyam miatt, de az ár mindenhol alapvetően ugyanaz

– jelentette ki.

A Primark rendkívül népszerű üzletlánc, rengeteg magyar Bécsig is hajlandó kiutazni, hogy vásárolhasson az áruházláncban. A régióban szinte már csak Magyarországon nem volt üzlete a cégnek. Korábban írtunk a cég alapítójáról, Arthur Ryanről, meg arról is, hogy a divatcég üzletpolitikája arra épült, hogy alacsony árképzés mellett, alacsony költségű beszállítókkal – gyakran a fejlődő világban dolgozókkal – állítsák elő nemcsak a ruhákat, hanem a kiegészítőket, az elektronikai eszközöket és a drogériai termékeket is, és nagy figyelemmel kísérik az aktuális trendeket.

A magyar kínálat is hozza az alacsony árakat: például a férfi strandpapucs 560 forintért már kapható, a legolcsóbb kislány fürdőruha 1300 forintba kerül, a legdrágább női napszemüvegért 1900 forintot kérnek el.

A cég korábbi tájékoztatása szerint a Primark 2023-ban 9 milliárd font árbevételt ért el az előző évi 7,7 milliárd font után, működési eredménye 735 millió font volt tavaly, míg 2022-ben 756 millió font.