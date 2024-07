Nemzetközi franchise-hálózattá alakulhat a családi vállalkozásként indult magyar cég

Egy solti székhelyű, családi vállalkozásként indult közösségi kert modellt vinne az európai piacra a korábbi McDonald’s Marketing Board Elnök, Kercsmár András, aki több évtizedes tapasztalatait becsatornázva, a nemzetközi franchise kiépítése mellett a marketingben is segíti a MyFarm csapatát.

Az új befektető, a nemzetközi franchise kiépítése mellett a marketingben is segíti a családi vállalkozásként indult MyFarm csapatát / Fotó: MyFarm

Öt-hat éve indult a családi vállalkozás

Az első hazai, franchise-alapon működő McDonald’s tulajdonosa a MyFarm közösségi kertekben szerzett tulajdonrészt a napokban. A MyFarm egy közösségi-jótékonykodás fókuszú projektként indult öt-hat évvel ezelőtt, az alapító Kövesdi Gábor először csak az édesapjának szeretett volna munkahelyet teremteni azzal, hogy előfizetéses rendszerben árult és szállított ki vegyszermentesen termelt háztáji zöldséget és gyümölcsöt.

Náluk a termék nem a zöldség, hanem a föld: egy parcella, amit a szezonra bérelhet ki a vásárló.

A gazdák ezen a földön megtermelik a zöldséget, amit aztán heti vagy havi rendszerességgel kiszállít a cég. A kosárközösség mára öt MyFarm-kertet működtet országszerte, Hartán, Ópusztaszeren, Szentmártonkátán, Hajdúhadházon és Balatonberényben, kvázi franchise modellben.

Nő a befektetői érdeklődés

Az évek során egyre többen csatlakoztak Gáborékhoz, egyre jobban futott a MyFarm, a befektetők is elkezdték „körbeudvarolni” a céget. Az első nagyágyú, aki beszállt, Balogh Petya volt, aki az RTL Klub Cápák között műsorából is ismerhető, az angyalbefeketető a Brancsközösség után Kövesdi Gábor második vállalkozásának is bizalmat szavazott, a szakember korábban soha nem fektetett még be egy startupper két cégébe is.

A következő csatlakozó pedig a hazai franchise-veterán Kercsmár András, az első hazai, franchise-alapon működő McDonald’s tulajdonosa. Kercsmár 2018-ben adta el érdekeltségeit a magyar Meki-piacon, azóta tanácsadóként és befektetőként mozog a franchise-világban. Az üzletember közel 25 éves McDonald’s-os pályafutása alatt a McDonald’s Marketing Board Elnöke is volt, tapasztalatát becsatornázva a nemzetközi franchise kiépítése mellett a marketingben is segíti a MyFarm csapatát.

Nem családi vállalkozást építünk, a milliárdos forgalom a cél. A cél nemzetközi piacra törni, ehhez egy modellváltáson is túl kell esnie a cégnek

– jelölte ki az új irányt a befektető a Forbesnak nyilatkozva.