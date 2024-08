Újra megnyílt Budapesten a világ legszebb McDonald's étterme

Ugyan van pult, de ha nem akarjuk, akkor nem kell meglátogatnunk. Rendelni ugyanis nemcsak itt, hanem a 8 kioszk-képernyőn is tudunk. Sőt, okostelefonunk segítségével bármelyik asztalnál ülve leadhatjuk rendelésünket, így megérkezve akár egyből helyet is foglalhatunk. Mivel a terasszal együtt összesen 280 ülőhely van az étteremben, így lényegében több mint 280 helyen tudjuk leadni rendelésünket.

Az elmúlt fél év során nemcsak a vendégtér újult meg, hanem többek között a konyhát, a hűtő- és fagyasztó kamrákat, a dolgozók öltözőit és a vendégek számára fenntartott vizes blokkokat is felújították, és az áruszállító lifteket is lecserélték. A konyha, a raktározás és a logisztika a vendégtér alatti szinten van elhelyezve, ahogy korábban is. A főkonyha mellett egy kis tesztkonyha is helyet kapott, ahol van lehetőség kikísérletezni a közeljövőben bevezetendő új ízeket, és szezonális termékeket.

A Nyugati téri étterem az McDonald's 113 magyarországi egysége közül az egyik legnagyobb, jelenleg 218 embert foglalkoztat.