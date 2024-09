Az Amazon át akar verni – és ezt nem is titkolja

Nem áll távol a nagyvállalatoktól és forgalmas internetes áruházaktól, hogy különböző, esetenként agresszív taktikát alkalmazzanak annak érdekében, hogy például az emberek megvegyenek egy éppen népszerű terméket, feliratkozzanak a hírlevélre, vagy előfizessenek prémiumszolgáltatásokra. Az Amazon sem különb ezeknél: sok vásárló arról számolt be, hogy mióta lemondta Amazon Prime-előfizetését, folyamatosan nyomást gyakorolnak rá, hogy újra előfizessen. A beszámolók főleg az Egyesült Királyság térségéből érkeztek, az Amazon UK felhasználói közül.

Az Amazon egyre agresszívabb taktikákkal akar rávenni minket arra, hogy újra előfizessünk a Prime-ra / Fotó: NurPhoto via AFP

A cég legújabb trükkje egy teljes képernyős felugró ablak, melyben a Prime-előfizetésre való feliratkozás gombja feltűnően kiemelve jelenik meg, és egy előre kipipált mező engedélyezi az Amazonnak, hogy ajándékkártya-egyenleget használjon a szolgáltatás kifizetésére. A vásárlás befejezése előtt

a legfeltűnőbb felirat a képernyőn egy élénkzöld gomb, amelyet megnyomva a felhasználók egy 0,99 font értékű „próbahétre” iratkozhatnak fel.

Az oldalon található apró betűs szöveg arról tájékoztat, hogy a gomb megnyomásával egy automatikusan megújuló, 8,99 fontos havi előfizetésre iratkoznak fel, ez pedig könnyen elkerüli a siető vásárlók figyelmét. Azok, akik sikeresen elkerülik a feliratkozást, továbbra is rendszeresen kapnak felugró ablakokat a Prime-szolgáltatásra történő feliratkozásra – számol be róla a brit The Guardian.

Mindez egyébként egy elég átlátszó taktika, az Amazon ráadásul nem árul zsákbamacskát, az apró betűs részben pontosan leírja, mi történik, ha élünk a „próbahét” lehetőségével. Ezek után a társaság tulajdonképpen hátradőlhet, és akár széttárhatja a kezét, mondván, ha nem olvastuk el az apró betűs részt, az a mi hibánk – újabb példa arra, hogy az ördög a részletekben lakozik.

Egy 2022-es felmérés szerint

az Egyesült Királyságban majdnem 4,5 millió ember véletlenül iratkozott fel az Amazon Prime szolgáltatásra.

A Prime évi 95 fontba kerül, cserébe pedig

gyors szállítást,

valamint film- és zenei streamingszolgáltatásokat kínál.

Az Amazon állítása szerint arra törekszik, hogy minél több vásárlót vonzzon be és tartson meg hosszú távon.