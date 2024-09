Nagy flottabővítés a DHL-nél: megduplázzák elektromos furgonjaikat Budapesten

A globalizációnak továbbra is meghatározó marad a szerepe a világgazdaságban, így jók a szállítmányozási iparág növekedési kilátásai – nyilatkozta korábban a Világgazdaságnak Mészáros Ádám, a DHL Express Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. A DHL Express az elmúlt években tetemes erőforrásokat fordított a digitális és zöldfejlesztésekre, és ezek az irányok meghatározók maradnak az előttünk álló években is. Az ügyvezető igazgató szerint a logisztikai iparág fejlődése szempontjából is nagyon fontos, hogy a kis- és középvállalkozások sokkal bátrabban nyissanak a külpiacok irányába, és ebben a DHL Express a maga eszközeivel igyekszik támogatást nyújtani.