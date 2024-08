A zöldlogisztikában látja a jövőt a DHL

A szállítmányozási iparág a pandémia egyik nyertese volt, hiszen megugrott a kereslet az ágazat szolgáltatásai iránt. Mennyire tudták kihasználni ezt a növekedési lehetőséget?

Valóban óriási kihívás elé állított bennünket a Covid, és nagyon jó volt látni azt, ahogy a járvány hatásaival megbirkóztunk. A világ légiteherpiacát úgy kell elképzelni, hogy a légiteher fele „békeidőben” a személyszállító gépeknek a hasában megy, és a másik fele dedikált teherszállító gépeken, mint amilyeneket mi is használunk. A Covid alatt a személyszállító gépek egyik napról a másikra a földön maradtak, és ezzel kiesett a világ légiteher-szállítási kapacitásának a fele. Ennek nyomán óriási kereslet alakult ki, és nagyon gyorsan fel is szöktek az árak, annyi forgalmat, mint a járvány alatt, még sosem bonyolítottunk. Számunkra így nagy előny volt, hogy van saját, dedikált légitársaságunk mintegy 300 géppel: az ügyfeleink ezt nagyra értékelték, miközben mi is nagyon büszkék vagyunk arra, hogy hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy működjön tovább az egészségügy – például vakcinákat, lélegeztetőgépeket, védőfelszereléseket is vittünk, mikor azok elérhetővé váltak –, és a gazdaságot is életben tudtuk tartani, hiszen nyilvánvaló, hogy a logisztikai iparág nélkül a globális gazdaság is pillanatok alatt térdre kényszerült volna.

A kereslet is nyilván drasztikusan megemelkedett, miközben az e-kereskedelem két év alatt nagyjából tíz évet ugrott előre a fejlődésben, ami főként abban mutatkozott meg, hogy a B2B (vállalatok közötti) ügyletek mellett a lakossági ügyfeleket kiszolgáló (B2C) terület is ugrásszerű növekedésnek indult.

Mészáros Ádám, a DHL Express Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ezek a változások a számainkban is megmutatkoztak, viszont óriási kihívások elé is állítottak minket: például hangsúlyosan oda kellett figyelnünk a kollégáinkra – hogy a cégen belül ne terjedjen a fertőzés –, a pilótáink országok közötti mozgatására a változó hatósági elvárások közepette (ehhez magángépeket is be kellett vetnünk). Ebben az volt a legszebb, hogy a nehéz körülmények között kikristályosodott a logisztikának a világ működéséhez elengedhetetlenül szükséges szolgáltatás jellege, vagyis – akárcsak az egészségügynél – az, hogy rajtunk nagyon sok múlik a mindennapokban, még akkor is, ha legtöbbször a háttérben maradunk. Ez nagyon nagy büszkeséggel töltött el mindenkit a vállalatnál.