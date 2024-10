Közeledik a karácsonyi szezon – van is egy dolgozói juttatás, amire nagyon rákaptak a cégek

Idén jócskán megnőtt a csekély értékű ajándék mint kiegészítő dolgozói juttatás népszerűsége a hazai vállalatok körében: a Rewin Magyarország Kft. adatai szerint az év első kilenc hónapjában 22 százalékkal több vállalkozás használta ki ezt a lehetőséget utalvány formájában 2023 azonos időszakához képest, miközben a cégek által vásárolt utalványok értéke 57 százalékkal emelkedett éves összevetésben.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„A csekély értékű ajándék a kilencvenes évek óta létezik Magyarországon, és a vállalatok többféle módon is használták dolgozóik, partnereik körében – jellegéből adódóan kiegészítő elemként – ezt a juttatási formát. Az viszont, hogy a csekély értékű ajándék 2024-től újra évente háromszor nyújtható, ráirányította a cégek figyelmét erre a lehetőségre. Miután a mértéke az adott év januárjában érvényes minimálbérnek legfeljebb a 10 százaléka lehet, az idén ezen a címen – a három alkalmat figyelembe véve – akár 80 ezer forint is adható, ami azért már mindenképpen mérhető tételnek tekinthető” – nyilatkozta a Világgazdaságnak Ruga Róbert, a Rewin Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Hozzátette: ennek a juttatási formának a növekvő népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy maguk a vállalatok is keresik a dolgozók megtartását, ösztönzését elősegítő megoldásokat, hiszen az elmúlt években viszonylag magas szinten ingadozó infláció nyomán a munkavállalói igények is erősen megemelkedtek.

A csekély értékű ajándék utalványban való nyújtása pedig költséghatékony, hiszen kedvezményesen, 33,04 százalékos teherrel adózik.

Az érintettek körébe bevonhatók a munkavállaló mellett a közeli hozzátartozói is. Az adómegtakarítás lehetősége mellett fontos érv az is, hogy a munkavállalók szeretik az utalványban kapott juttatásokat, hiszen kézzelfogható, mindennapi vásárlásra használható – így szinte a készpénzzel egyenrangúnak tekintett – eszközről van szó, amely széles körben, számos termékcsoport vásárlására is felhasználható.

Ruga Róbert: maguk a vállalatok is keresik a dolgozók megtartását, ösztönzését elősegítő megoldásokat / Fotó: Rewin

Mindezek alapján jól látszik, hogy a csekély értékű ajándék egy jól használható, a vállalatok és a munkavállalók szempontjából is előnyös kiegészítő juttatási forma

– emelte ki Ruga Róbert. Ezzel együtt – tette hozzá – az edukációra továbbra is nagy hangsúlyt kell helyezni, hiszen a vállalkozások jelentős része egyáltalán nem ismeri ezt a lehetőséget, vagy ha igen, nem látja benne a kellő potenciált. Éppen ezért a Rewin folyamatosan és kampányszerűen igyekszik – több csatornán keresztül is – felhívni a potenciális és meglévő partnerei figyelmét arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, vagy még jobban használják ki a benne rejlő potenciált.