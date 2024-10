Hidegzuhany a munkavállalóknak? Lehet, kisebb mértékben emelkedik a minimálbér, mint sokan várták

Nem tartható fenn trendszerűen a jelenlegi bérdinamika, ezért már jövőre valamilyen korrekcióra lesz szükség – erről beszélt a Világgazdaság makrogazdasági podcastorozata, a Bruttó legújabb adásában Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke, akivel a folyamatban lévő minimálbér-tárgyalásokról és a gazdasági kilátásokról beszélgettünk. Korábban írtunk róla, több részmegállapodást kötöttek a felek, ugyanakkor arról még nincsen semmilyen megállapodás, sőt egyeztetés se, hogy jövőre mennyi lesz a minimálbér és a garantált bérminimum.

Hidegzuhany a munkavállalókra? Lehet, hogy kisebb mértékben emelkedik a minimálbér, mint sokan várták / Bruttó

Rolek Ferenc elmondta, legfeljebb a jóslás kategóriájába tartozik, hogy mennyivel emelkedhet jövőre a minimálbér, a tárgyalások valójában csak most kezdődnek el. Annál is inkább, mert egyelőre még arra várnak, hogy a kormány megküldje nekik a jövő évi makroszámokat, amelyekből pontosan kiderülhet, hogy milyen gazdasági fejlődési pálya várható. Vannak ugyan előzetes elképzeléseik, de amíg nem látják a hivatalos adatokat, addig nem szívesen mondanak számokat. Pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ezt már több ízben megtette, a tárcavezető 11-12 százalékos éves átlagos minimálbér-emelkedésről beszélt, ez a dinamika abból következik, hogy 2027-re el kell érnie a magyar minimálbérnek a rendszeres bruttó keresetek 50 százalékát.

Én azt gondolom, hogy messze nem szükséges ennyi. Ami a célkitűzés és amiben mindhárom oldal egyetértett a VKF-en, hogy a minimálbér 2027 elejére érje el a bruttó rendszeres, havi átlagkereset 50 százalékát. Azonban amikor megállapítjuk idén év végén a béreket, nem leszünk ettől olyan messze

– mondta Rolek Ferenc, aki hozzátette, ez attól is függ, hogy az átlagbérek hogyan növekednek, amelyek azonban csak a gazdaság teljesítőképességével párhuzamosan tudnak bővülni, ugyanis nem lehet többet költeni annál, mint amennyit megtermelünk. Hangsúlyozta, az átlagbérek az infláció és a termelékenység növekedésének az összegével emelkedhetnek, ez évente 6 százaléknál nem lesz több.

„A mi számításaink szerint éves 8 százalékos minimálbér-emelés elegendő lenne”, fogalmazott az MGYOSZ alelnöke.

Rolek Ferenc úgy látja, az idei év rossz helyzetet teremt a következő évekre nézve, ugyan van egy dinamikus bérnövekedés, átlagosan nominálisan 12 százalékkal a keresetek, a másik oldalról viszont 4 százalék körüli infláció várható, miközben és a termelékenység mindössze 1 százalék körül bővül, tehát a 12 százalék körüli bérnövekedésnek szerinte 5 százalék alapja van. Hangsúlyozta, ez trendszerűen nem tartható fenn, ezért jövőre már valamennyire korrigálnia kell majd.

Németországban a politika és a gazdaság kicsit összekavarodott

– mondta a német gazdasági nehézségekről, ami Magyarországot is érinti, hiszen a fő felvevőpiacunk Németország. Szerinte jó lenne, ha racionálisabb irányba menne el a vita és jobban koncentrálnának arra, hogy az a gazdasági domináló szerepük, ami Európában meg volt, és talán még most is megvan, az megmaradjon és helyreálljon.