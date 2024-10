Wizz Air: sűrűbben indulnak a járatok Romániába

A Wizz Air légitársaság növeli a Brassó és Budapest között közlekedő járatának gyakoriságát az év végi ünnepek alatt – írta hétfőn a brassói nemzetközi repülőtér közlése alapján a Maszol.

Sűrűbben indulnak járatok Romániába / Fotó: Shutterstock

A Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér közölte, hogy a diszkont-légitársaság az ünnepeket övező időszakban, december 17. és január 11. között növeli a Budapestre tartó járatainak számát. Az említett időszakban a jelenlegi heti három helyett már heti négy alkalommal indulnak járatok az erdélyi városból a magyar fővárosba: kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton.

A Wizz Air július 2-án indította el a Budapest és Brassó közötti járatot, melyet mindkét város és mindkét ország számára fontosnak nevezett. A járat elsősorban a Székelyföldet teszi elérhetőbbé a magyar fővárosból, Brassó sok székelyföldi településhez közelebb van, mint Marosvásárhely, ahonnan szintén van menetrend szerinti járat a magyar fővárosba.

A Maszol közölte, hogy az elmúlt hónapok adatai egyértelműen azt mutatják, a Brassó–Budapest járatra van igény, havonta 5000–6000 ember utazott Brassó és Budapest között, a járatoknak több mint 80 százalékos volt a kihasználtsága. A Székelyföldet is kiszolgáló Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér 2023 júniusában nyílt meg Románia első olyan légikikötőjeként, amely a rendszerváltás után, zöldmezős beruházásként valósult meg. Létrejöttét a székelyföldi önkormányzatok is teljes mellszélességgel támogatták, hangsúlyozva, hogy ez a tömbmagyar régiót is bekapcsolja a nemzetközi körforgásba.