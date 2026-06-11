A PepsiCónak már sofőrökre sincs szüksége az áruszállításban – futurisztikus megoldással rukkoltak elő
Napi rutinszerű használatba álltak a PepsiCo önvezető teherautói és nem is okoztak csalódást az első időszak összesített tapasztalatai szerint. Sőt, a fogyasztási cikkeket gyártó és forgalmazó amerikai óriásvállalat logisztikai illetékesei és partnerük, a szolgáltatást fejlesztő és a gépkocsikat önvezető üzemmódra átalakító Gatik nevű vállalat vezetői egyaránt szuperlatívuszokban beszélnek közös projektjük sikeréről.
Az átalakított, 12 tonnás japán Isuzu teherautók a PepsiCo gyártóbázisai, nagykereskedelmi raktárai és a megrendelő kiskereskedelmi áruházak, mint a Walmart és a Dollar General között teljesítenek napi szolgálatot, de ha kell, az alapanyagok szállításában is részt vállalnak.
A PepsiCo Arizonában otthonra talált
Egyelőre rövidebb, legfeljebb pár tíz kilométeres távolságokra szállítanak árut az Isuzu FTR/N-Series modellcsalád dízelüzemű tagjai, de a japánok a Gatikkal közösen egy elektromos platform fejlesztésén és piacra dobásán is dolgoznak. A PepsiCo jelenleg három amerikai államban üzemeltet önjáró teherautókat,
- Arizonában 35,
- Texasban 5
- és Arkansasban 1
teherautójuk rója az utakat. Arizona azért lóg ki a sorból, mert ott a legengedékenyebb az állami szabályozás az önjáró járművel történő szolgáltatásnyújtás vonatkozásában. Ebben ugyanis egyelőre nincs egységes szövetségi irányelv, minden állam maga szabja meg a feltételeket.
Arizonában megelégszenek az üzemeltetők által bemutatott és vállalt biztonsági protokollok betartásával, míg másutt még a flottaépítési elképzeléseket is csírájában fojtanák el. Pedig a kezdeményezőket sokáig nem lehet kordában tartani, Amerika déli és középső államaiban a Gatikon kívül legalább kilenc önvezető teherautókat gyártó cég kínálja szolgáltatásait.
Nálunk a teherautók nem tesztüzemben, hanem valós közlekedési körülmények között dolgoznak, és képesek is ellátni a feladatukat, eljuttatni az árut a bázisunkról a rendeltetési helyükre
– büszkélkedett a Wall Street Journalnak Jim Farrell, a PepsiCo ellátási láncért felelős alelnöke.
A teherautó elöl és hátul több kamerával rendelkezik, valamint radar- és LIDAR-berendezéssel, amelyek segítik eligazodni a legváltozatosabb közlekedési helyzetekben is. A vezetőfülke kialakítása hagyományos, van volán és a légkondicionáló is működik. Erre szükség is van a technika hűtése miatt.
Óvatos duhaj, csínján bánik a gázzal
Három iPad számítógép dolgozza fel az folyamatosan érkező adatokat, a kamerák képe pedig nyomon követhető a beépített monitorokon is. Olyan, mintha egy önvezető Teslában ülne az ember, csakhogy itt nem az utasokat, hanem az árut kell „házhoz szállítani”.
Az Isuzu megbízható sofőr, tiszteletben tartja a sebességhatárokat is. Apeksha Kumavat, a Gatik társalapítója és főmérnöke szerint a jelenlegi műszaki kialakítás hamarosan avítt lesz, hiszen technikailag kormányra, pedálokra, sőt a hagyományos vezetőfülkére sem lesz szükség ahhoz, hogy az önvezető teherautó tudja a dolgát – de a klíma nélkülözhetetlen marad. Ez azért még odébb van.
A PepsiCo 2022 óta dolgozik együtt a Gatikkal a technológia tökéletesítésén. Néhány évig minden teherautóban biztonsági sofőrrel dolgoztak, és 2025 júniusában indították az első valóban vezető nélküli járatokat. A sofőr nélküli teherautóik eddig nem okoztak balesetet, s Farrell szerint megbízhatóbbak, mint az emberi sofőrök. Az esetek 99 százalékban az előírt időre érkeztek a célállomásukra, ahol a PepsiCo dolgozói várták őket a kirakodáshoz.
A PepsiCo a Tesla Semi mellett is letette a garast
Előnyük még, hogy a sofőrök foglalkoztatására vonatkozó egyre szigorúbb szabályok betartásával sem kell törődniük a flották üzemeltetőinek és persze a bérüket is megspórolhatják. A PepsiCo a fölöslegessé váló sofőreinek más munkakört ajánl fel a vállalatcsoporton belül.
A PepsiCónál erősen preferálják az innovatív logisztikai megoldásokat. Emlékezetes, hogy a Tesla Semi elektromos kamionjainak is a legelső megrendelői között voltak. 2017-ben már száz nyergesvontatóra adtak megrendelést, ezek közül az elsőt 2022 decemberében tudták csak átvenni. Azóta több tucat kamionnal flottává bővült a kaliforniai utakat járó Semi-csapat, s a PepsiCo a Tesla számára a legfontosabb tesztpartnerré avanzsált.
A Gatik legnagyobb ügyfele a PepsiCo, őt Kanada legnagyobb kiskereskedője, a Loblaw követi, amely 20 járművel fuvarozza az árut a torontói régióban. S hogy övék a jövő, mi sem jelzi jobban, hogy több évre előre 600 millió dollár értékű megrendelésük van az önvezető teherautóikra.