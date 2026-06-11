A PepsiCónak már sofőrökre sincs szüksége az áruszállításban – futurisztikus megoldással rukkoltak elő

Napi rutinszerű használatba álltak a PepsiCo önvezető teherautói és nem is okoztak csalódást az első időszak összesített tapasztalatai szerint. Sőt, a fogyasztási cikkeket gyártó és forgalmazó amerikai óriásvállalat logisztikai illetékesei és partnerük, a szolgáltatást fejlesztő és a gépkocsikat önvezető üzemmódra átalakító Gatik nevű vállalat vezetői egyaránt szuperlatívuszokban beszélnek közös projektjük sikeréről.

Jelenleg 35 önvezető Isuzu szállítja a PepsiCo termékeit Arizona állam egyes részein / Fotó: Gatik

Az átalakított, 12 tonnás japán Isuzu teherautók a PepsiCo gyártóbázisai, nagykereskedelmi raktárai és a megrendelő kiskereskedelmi áruházak, mint a Walmart és a Dollar General között teljesítenek napi szolgálatot, de ha kell, az alapanyagok szállításában is részt vállalnak.

A PepsiCo Arizonában otthonra talált

Egyelőre rövidebb, legfeljebb pár tíz kilométeres távolságokra szállítanak árut az Isuzu FTR/N-Series modellcsalád dízelüzemű tagjai, de a japánok a Gatikkal közösen egy elektromos platform fejlesztésén és piacra dobásán is dolgoznak. A PepsiCo jelenleg három amerikai államban üzemeltet önjáró teherautókat,

Arizonában 35,

Texasban 5

és Arkansasban 1

teherautójuk rója az utakat. Arizona azért lóg ki a sorból, mert ott a legengedékenyebb az állami szabályozás az önjáró járművel történő szolgáltatásnyújtás vonatkozásában. Ebben ugyanis egyelőre nincs egységes szövetségi irányelv, minden állam maga szabja meg a feltételeket.

Arizonában megelégszenek az üzemeltetők által bemutatott és vállalt biztonsági protokollok betartásával, míg másutt még a flottaépítési elképzeléseket is csírájában fojtanák el. Pedig a kezdeményezőket sokáig nem lehet kordában tartani, Amerika déli és középső államaiban a Gatikon kívül legalább kilenc önvezető teherautókat gyártó cég kínálja szolgáltatásait.

Az Isuzuba ma még beülhetne ugyan a sofőr, de nincs már rá szükség / Fotó: Gatik

Nálunk a teherautók nem tesztüzemben, hanem valós közlekedési körülmények között dolgoznak, és képesek is ellátni a feladatukat, eljuttatni az árut a bázisunkról a rendeltetési helyükre

– büszkélkedett a Wall Street Journalnak Jim Farrell, a PepsiCo ellátási láncért felelős alelnöke.

A teherautó elöl és hátul több kamerával rendelkezik, valamint radar- és LIDAR-berendezéssel, amelyek segítik eligazodni a legváltozatosabb közlekedési helyzetekben is. A vezetőfülke kialakítása hagyományos, van volán és a légkondicionáló is működik. Erre szükség is van a technika hűtése miatt.