Perzselő aszály: így alkalmazkodnak a mediterrán országok

Az időjárási mérések kezdete óta először fordult elő Törökországban, hogy a hőmérséklet átlépte az 50 °C-ot: tavaly július végén az ország délkeleti részén 50,5 °C-ot mértek. Ugyanebben az időszakban Spanyolországban a hőmérséklet elérte a 45 °C-ot, az elmúlt ötven év legsúlyosabb hőhullámát okozva – amely az idei évben ráadásul többször is megismétlődött. Egyértelmű, hogy Európa mediterrán térségei rendkívüli módon kitettek az extrém melegnek és a csapadékhiánynak, de előrébb is járnak az ehhez való alkalmazkodásban. Mivel Magyarország klímája is erősen ebbe az irányba tart, érdemes megvizsgálni, hogy miként alkalmazkodtak a déli országok mezőgazdaságai a rendkívüli időjárási körülményekhez.

Európa mediterrán térségei rendkívüli módon kitettek az extrém melegnek és a csapadékhiánynak / Fotó: Anadolu via AFP

Európa kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a globális átlag

Az elmúlt harminc évben a globális átlaghőmérséklet évtizedenként körülbelül 0,27 °C-kal emelkedett, azonban Európa még ehhez képest is kétszer olyan gyorsan melegedett, mint a globális átlag. A trend egyértelmű: Európa egészét tekintve tavaly és idén is a legszárazabb talajnedvességi viszonyok voltak tapasztalhatók az elmúlt harminc éves műholdas megfigyelések alapján. A leginkább érintett országok számára ez egyre növekvő termelési és gazdasági kihívást jelent, amelyhez alkalmazkodniuk kell. A termelés északabbra tolódik, a vízgazdálkodás és a hozzá kapcsolódó rendszerek fejlesztése egyre nagyobb szerepet kap, növekszik a fajtaváltás jelentősége, növekszik a technológiai alkalmazkodás szerepe, igénye. A legfontosabb trend, hogy Dél-Európában a veszteségek egyre nagyobb része már nem a közvetlen terméskiesésből, hanem a vízhiány miatti korlátozásokból és a minőségromlásból származik.

Spanyolország: a vízszükséglet 4/5-ét a mezőgazdaság szívja fel

Ha valaki a boltok polcait megnézi bárhol Európában, akkor rengeteg spanyol terméket fog találni a zöldség-gyümölcs részlegnél és a húspultoknál egyaránt. Nem véletlenül, hiszen mindkét termékkörben Spanyolország az EU legnagyobb termelője. A tavalyi évben azonban történetének legmelegebb nyarát élte át, több hullámban 40–46 °C feletti hőmérséklettel, a mezőgazdaságban közel 10 milliárd euró kárt okozva. A klímaváltozás hatásait tehát leginkább a mezőgazdaság szenvedheti meg, amely már jelenleg is a teljes vízszükséglet négyötödét emészti fel, ez pedig egyre inkább kiélezi a konfliktust a lakossági vízigény és a mezőgazdasági felhasználás között. Spanyolországban az öntözött területek aránya megközelíti a 3 millió hektárt (Magyarországon ez 150 ezer hektár), az öntözött területek pedig 60 százalékán csepegtető öntözést alkalmaznak. Az öntözés növelése egyúttal szerkezetváltással is járt: lecsökkent a gabonatermesztés aránya, helyette pedig egyre több területen a kertészeti kultúrákra állnak át. Még mielőtt gyors következtetést vonnánk le a magyar mezőgazdaság jövőjére nézve, érdemes megjegyezni, hogy a spanyolok a kertészeti ágazat felfutását több százezer, jellemzően illegális afrikai és dél-amerikai vendégmunkással érték el. Európa legnagyobb sertésállományát – 34 millió sertéssel – pedig egyre inkább ukrán kukoricával és brazil szójával etetik, nem véletlen, hogy az ukrán gabona legfőbb célpiaca Spanyolország (a teljes magyar kukoricaterméssel azonos mennyiséget hozva be Ukrajnából).